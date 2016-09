Willie Velasquez dió la primera sacudida al “gigante dormido” que es el voto latino

Un nuevo documental explora la historia del voto latino y de la lucha de este activista texano para superar las barreras que esa comunidad tuvo que superar durante el siglo 20 para poder adquirir el derecho al voto.

Si hoy en día la mitad de los latinos que podrían votar no están registrados, la situación era aún más grave durante buena parte del siglo 20, cuando la población mexicoamericana del suroeste vivió deportaciones masivas de ciudadanos y no ciudadanos, amenazas y violencia de las autoridades a pie de urna, cobro de impuestos al voto, y su propia desesperanza.

“¿Para qué votar si nada cambia?”, era la respuesta que muchos de estos hispanos daban cuando tocaba a su puerta uno del “ejército de voluntarios” de Willie Velásquez, quien creó la primera organización de registro de votantes que vio esta comunidad en los Estados Unidos.

La historia de Velásquez y de la organización que él fundó oficialmente en 1974 es más relevante hoy que nunca, dijo en una entrevista el documentarista, productor y director Hector Galán, quien desempolvó entrevistas y película tomada en esos años para crear el documental de PBS “Willie Velasquez, your vote is your voice”.

Velásquez, quien murió en 1988 a la edad de 44 años víctima de un cáncer fulminante, temía que futuras generaciones olvidaran lo que pasaron los mexicanos y mexicoamericanos de décadas pasadas, simplemente para tener la opción de votar.

“El temía, como yo también, que algún día se olvidaría lo que la generación de nuestros padres tuvo que vivir para luchar contra la supresión del voto en esas décadas”, dijo Galán. “Entonces los latinos no podíamos votar libremente, había cobro en las urnas (poll taxes), intimidación. Todo lo que pudieron intentar para evitar que tuviéramos poder político, lo hicieron”.

Velasquez había crecido en San Antonio durante los años 50, cuando la ciudad estaba segregada: los mexicanos vivían en el sur y este, las zonas más pobres de la ciudad.

La segregación de vivienda y la supresión del voto fue una realidad para los mexicanos como también lo fue para los afroamericanos durante esos años, y como ilustra el documental de Galán, los latinos no fueron incluidos expresamente en las leyes de derechos civiles firmadas en 1965, sino hasta 1975.

Desde su juventud, Velasquez militó activamente a favor de empoderar a la comunidad mexicoamericana y fue uno de los fundadores del Mexican American Youth Organización (MAYO), que eventualmente se convertiría en La Raza Unida Party. También fue organizador del UFW o Sindicato Unido de Campesinos y director local del Southwest Council of La Raza, grupos que impulsaron el auge del movimiento chicano en los años sesenta y los derechos de esa comunidad.

Pero Velásquez, de acuerdo a los testimonios de quienes lo conocieron, no creía en forma un tercer partido para latinos, sino en registrar a los latinos para votar y tener una voz dentro del sistema bipartidista existente.

Según la biografía que hoy cuelga de la página del South West Voter Registration Project, “pocos prestaron atención cuando Velásquez abrió las puertas de SVREP en 1974, sentado en una silla plegable tras un pequeño escritorio, usando un teléfono de disco rotatorio (prestado) para convencer a los mexicoamericanos a que participaran en política.

“Velasquez alistó a cientos de organizadores comunitarios, y juntos lanzaron campañas de registro de votantes y de movilización del voto a lo largo y ancho del suroeste”, agrega la biografía.

Desde entonces, SVREP cultivó a 50,000 líderes comunitarios, contribuyó a litigar 85 demandas de derechos cdel voto y realizó 2,300 campañas de registro de votantes. Millones de mexicanos y otros latinos se registraron a partir de 1974, gracias a esos esfuerzos.

“Con todo lo que está pasando en estas elecciones, con el clima político y el tono que existe, es más importante que nunca que los latinos conozcan nuestra historia y se motiven”, dijo Galán.

Muchas de las imágenes usadas en el documental, crónica de Willie Velasquez y de su tiempo, nunca se habían visto. Pero según Galán, “es su historia y es la historia de muchos de nosotros, que nos hicimos “chicanos” en las calles, jóvenes indignados sobre lo que pasaba”.

“Hoy, el poder del voto está en nuestras manos. La mitad de los elegibles no están registrados”, agregó. “No creo que sea casualidad que estas imágenes estuvieron esperando hasta estas elecciones para ser vistas por el público”.

Willie Velásquez: Your Vote is Your Voice, un especial de VOCES/PBS narrado por Luis Valdez, se estrena el lunes 3 de Octubre, 2016, a las 10:30 de la noche hora del este (revisar horarios locales) en los canales de PBS.