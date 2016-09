USCIS rechaza que haya “demoras” en procesamiento de ciudadanía

WASHINGTON.- La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) rechazó este viernes denuncias de grupos cívicos de que podría privar del derecho al voto en noviembre a medio millón de extranjeros debido a demoras en el procesamiento de su ciudadanía.

La Alianza Nacional para Nuevos Americanos (NPNA, por su sigla en inglés), una coalición neoyorquina de 37 grupos pro-inmigrantes, divulgó hoy un informe en el que denunció demoras “inaceptables” para inmigrantes que pagaron hasta $680 por los trámites, se sometieron a revisión de antecedentes penales, y tomaron exámenes de inglés y educación cívica, todo en balde.

Según datos del tercer trimestre del año fiscal 2016, 928,713 personas solicitaron la ciudadanía, un incremento del 32,1% respecto al mismo período en el año fiscal anterior.

Debido a demoras en USCIS, sin embargo, unas 524,014 solicitudes no habían sido procesadas hasta el pasado 30 de junio. Los retrasos fueron peores en 15 estados, con 441,111 casos pendientes, o el 84,2% del total, dijo NPNA.

Sign on to our petition to demand @USCIS take action to reduce ballooned backlog of #NewAmericans. #DemocracyDeniedhttps://t.co/fuIPl1jFPy pic.twitter.com/oIehtDwAqB

— NPNA (@npnewamericans) September 30, 2016