Ninel Conde ya no quiere hablar del padre de su hijo

La cantante está harta de dar explicaciones sobre Giovanni Medina

Ninel Conde ya no quiere hablar nada acerca de Giovanni Medina, el padre de su hijo Emmanuel.

La actriz y cantante desea que la relación con el empresario ya no sea un tema del que siempre le pregunten los medios, pues está harta de dar explicaciones.

“No me afecta (la situación de Medina), Dios es bueno y menos llegando del lugar de donde vengo. Hay muchas cosas en mi vida que me hacen sonreír y me hacen agradecerle a Dios y una de ellas es que están todos ustedes enfrente de mí“, compartió.

“El Bombón Asesino”, quien ayer cumplió 40 años, afirmó que no mantiene una relación con su ex pareja José Manuel Figueroa, esto porque una revista de circulación nacional informó que habían regresado.

Ninel aclaró que su reciente viaje a Israel, la llenó de paz y se dio cuenta que es un país con muchas cosas maravillosas, a pesar de los conflictos que mencionan en las noticias.

“Me hicieron saber que Israel es uno de los lugares más seguros en los que puedes estar y Tel Aviv, Jerusalén, están tranquilos, está en paz, en Israel está muy controlado, tranquilo, hay seguridad”, comentó.