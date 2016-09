La paciencia de James Rodríguez se agota y el Manchester United le hace “ojitos”

Entérate de las razones por las que el delantero colombiano del Real Madrid podría irse con los Red Devils y muy pronto

La relación entre James Rodríguez y Zinedine Zidane en el Real Madrid parece cada vez más complicada. Y es que aunque Zizou niegue una mala relación con el delantero colombiano, éste se mantiene la mayor parte del tiempo en la banca merengue, pero los pocos minutos que juega, consigue algún gol o asistencias.

Y aunque James se mantiene sereno, como siempre, sin levantar la voz, sin hacer reclamos de ningún tipo, todo indica que llegó a su límite y que está decidido a probar mejor suerte y sobre todo más oportunidades en otro equipo, incluso en otra liga: la Premier League.

De acuerdo con el Diario Gol de España, James Rodríguez estaría esperando a que llegue el mercado de invierno, que de hecho ya falta muy poco, para llegar a un acuerdo con el Manchester United, que actualmente dirige el extécnico del Real Madrid, José Mourinho.

De acuerdo con el medio deportico español, un posible acuerdo entre los Red Devils y el artillero colombiano no sería muy complicado, pues tanto Mou como James tienen al mismo agente, Jorge Mendes, lo que permitiría agilizar y hacer más viable el fichaje del jugador.

Si por alguna razón, la inclusión de James Rodríguez no se concreta con el Manchester United, existen varios equipos interesados en el cafetalero como Arsenal, Tottenham, París Saint-Germain e incluso su exequipo AS Mónaco, pero está claro que la química con Zidane no es la idónea y al colombiano le urge sumar minutos en el terreno de juego y con Real Madrid el panorama se vislumbra cada vez más complicado.