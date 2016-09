¿Fernando del Solar vetado en Azteca? Conductoras de ‘Hoy’ lo invitan a programa

¿Ingrid Coronado detrás del veto a su exesposo?

Todo parece indicar que el nombre de Fernando del Solar en Azteca no lo piensan manejar en sus diferentes programas, y es que hace unos días Fernando reapareció en la alfombra roja del programa “A puertas abiertas”, en donde a la hora de ser entrevistado, este reportero fue testigo de la discriminación de la gente de TV Azteca hacia Fernando, concretándose a decir que no podían entrevistarlo por tratarse del exesposo de Ingrid Coronado, conductora de su programa “Venga la alegría”.

Ante este acto, entrevistamos a Del Solar para conocer su opinión sobre este veto hacia él y si cree que esta orden podría venir de parte de la madre de sus hijos.

“No sé si estoy vetado de Azteca, desconozco por qué sus micrófonos no me entrevistan, de hecho, no sabía de esa supuesta indicación que hay, pero debería preguntarle a los ejecutivos. Yo no tengo ningún problema con Azteca, de hecho, estoy muy agradecido con ellos, casi 19 años de mi vida estuvieron ahí y para nada estoy enojado con ellos”.

Por otro lado, Fernando opinó sobre la campaña negativa que ha tenido Coronado, a raíz de que la conductora terminó su relación con él cuando comenzaba su lucha contra el cáncer. “Las redes sociales son un arma de muchos filos. Existen personas que les gusta criticar o lastimar escribiendo, pero si lo hacen es porque tienen sus propias razones”.

Finalmente, Del Solar busca estar en la empresa donde se sienta querido y apoyado. “Mucho se dice que voy a trabajar en Televisa, pero voy a estar en el lugar donde me sienta a gusto, no quiero estar en un lugar donde haya discordia ni conflictos”, finalizó.

Mientras se resuelve la situación laboral del conductor argentino, los conductores del programa matutino “Hoy” de Televisa lo invitaron a su programa.

Tras la transmisión de una entrevista en el evento, Raúl Araiza, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Martha Figueroa opinaron sobre su salud. Legarreta dijo ante las cámaras que Del Solar está “invitadísimo” al show.

