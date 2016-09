Ejército de voluntarios y activistas registran votantes en Nevada

Coaliciones de organizaciones latinas promueven el derecho al voto entre los latinos de Nevada

LAS VEGAS, Nevada – Si algo ha generado la candidatura presidencial del republicano Donald Trump no es sólo la ira del votante latino por sus constantes insultos. También ha provocado la cohesión de organizaciones comunitarias que están mostrando un frente unido para educar a los votantes y a los que no se han registrado y todavía pueden hacerlo, sobre la importancia de votar el 8 de noviembre por todo lo que está en juego.

Juntos esperan tocar 900 mil puertas de potenciales votantes.

Al conmemorarse este pasado martes el Día Nacional de Registro de Votantes, las coaliciones y los grupos que las integran no se han sentado a esperar que las campañas o los partidos políticos inviertan en el registro y la movilización de votantes. Ellos están invirtiendo por su cuenta.

Francisco Morales es director en Nevada para el Center for Community Change Action, uno de los grupos que integran la coalición Immigrant Voters Win, a la que además pertencen Nevada’s Voice, PLAN Action y el Sindicato Culinario Local 226.

Estas a su vez trabajan junto a otras coaliciones, y Morales indicó que calculan que entre octubre 22 y el día de la elección, el 8 de noviembre, habrán tocado más de 900 mil puertas en Nevada para promover el registro y la participación electoral.

“Los latinos en Nevada van a salir a votar y lo harán en cifras históricas. Pero entre los retos que hemos encontrado es que entiendan que también hay que votar por candidatos a otros puestos y no sólo para la presidencia, porque aunque elijamos un presidente que favorezca a la comunidad inmigrante, necesitamos un Congreso que trabaje con el presidente para que finalmente se apruebe una reforma migratoria”, indicó.

Agregó que otro reto con el que se topan cuando van puerta por puerta o hacen llamadas telefónicas es que los votantes piensan que su voto no importa, pues nada ha cambiado y, por ejemplo, todavía no se concreta una reforma migratoria.

“Esa es la actitud que estamos tratando de cambiar. Si las personas no quieren salir a votar porque piensan que nada ha pasado, tenemos que recordarles lo que podría representar la presidencia de Trump”, agregó.

Artie Blanco, directora estatal de For Our Future y For Our Future Action Fund, señala que la cohesión de los grupos en este ciclo electoral no tiene precedentes.

Sin embargo, Blanco admite que a pesar de los abismales índices de desaprobación de Trump entre los latinos, muchos votantes hispanos y potenciales votantes todavía creen que Trump no tiene posibilidades de ganar y muchos de ellos creen que de todos modos su voto no hará ninguna diferencia.

“Uno de los principales retos que enfrentamos es que la gente piensa que Trump no es una amenaza, que no puede ganar y que su voto no es necesario”, declaró Blanco. “Y eso es muy peligroso” agregó.

Pero un ejército de voluntarios y activistas se están tomando las calles de Nevada para llegar a la mayor cantidad de potenciales votantes. Sus opiniones muestran ese esfuerzo:

Jocelyn Sida, Mi Familia Vota: “La razón que nos dan al registrar a nuevos votantes es que ya no quieren quedarse callados, quieren hacer un cambio en la comunidad por sus hijos, están pensando en el futuro”.

Grace Vergara, SEIU: “Estamos llevando a cabo una campaña de registro de votantes para que los ciudadanos puedan votar, porque esa es la única manera de que nuestra voz sea tomada en cuenta”.

Maurice Forbes, Next Gen Climate: “Los votantes del milenio ya están liderando la narrativa en esta elección y estamos empeñados en registrar más para para defender temas que nos interesan y afectan”.

Adriana Arévalo, Next Gen Climate: “Esperamos que esta movilización de registro de votantes cumpla con las expectativas de nuestras comunidades. El país se está dirigiendo hacia un cambio político desde abajo”.

Viridiana Vidal, Nevada’s Voice: “Los hispanos sí somos una fuerza electoral, sí tenemos una voz en este país y que sí podemos cambiar el destino de Estados Unidos”.

Alexander Zapata, PLAN Action: “Esta elección va a mover a una gran cantidad de votantes, por ello el voto es fundamental y es importante que los ciudadanos que tienen el derecho a votar lo hagan con conciencia”.

Alejandro Estrada, voluntario de la coalición Immigrants Voters Win: “La gente que tiene posibilidad de votar debe movilizarse porque si no hacen nada, si no salen a votar, nos va a llevar la tristeza a todos”.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice y David Torres es asesor de medios en español de America’s Voice