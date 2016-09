COLUMNA COMBATE: ‘Chocolatito’, la única gran verdad

Empieza a tomar fuerza una posible revancha entre el nicaragüense y Carlos Cuadras

Cuando apenas asimilamos la mala noticia sobre el positivo de cocaína de Tyson Fury y mientras esperamos a que Ward y Kovalev nos den una tremenda pelea para salvar el año, empieza a tomar vuelo una posible revancha entre Carlos Cuadras y ‘Chocolatito’ González.

Marca su territorio el mejor libra por libra del mundo, ahora decidido a establecerse en las 115 libras como supermosca y en ejercicio del título que le ganó a Cuadras.

Dijo además el nicaraguense que no va a pelear con ‘Gallito’ Estrada a quien ya le ganó y que sí le interesa aventarse un capítulo II contra ‘Príncipe’ Cuadras.

Esa es una buena noticia en medio de tantas desventuras que nos dejan peleas desiguales de peso o combates ‘amistosos’ entre peleadores de una misma cuerda.

Vale oro el ‘Chocolatito’ González y siempre será un gusto disfrutar su talento y su categoría indiscutible de gran campeón.

Es un gusto verlo pelear y si Cuadras se ganó una segunda oportunidad pues bien merecida la tiene y que nos den otro recital de campana a campana.

Es distinto -usted y yo lo sabemos- ver a boxeadores de auténtica valía que ver a simples guerreros del ring.

Cuando la mayoría de las opiniones especializadas coincidimos en poner a ‘Chicolatito’ González por delante Gennady Golovkin, ‘Canelo’ Alvarez o Sergei Kovalev en el ranking libra por libra de los mejores del mundo, eso tiene que enviar un mensaje.

Ya sabemos que no tiene tanta empresa detrás de él, pero mientras GGG le grita payaso a ‘Canelo’ porque aún no quiere enfrentarlo; ‘Terremoto’ Santa Cruz todavía no consigue la oferta par el desquite ante Carl Frampton y -sí- Tyson Fury arruina con cacaína el futuro inmediato los pesos pesados, la única verdad incuestionable es ‘Chocolatito’ González.

Menos mal tenemos chocolate para rato.

Luego la seguimos.