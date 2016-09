Angelique Boyer sin planes de boda con Sebastián Rulli

Los protagonistas de la telenovela "Tres Veces Ana" no llevan prisa para llegar al altar

Aunque en la ficción, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se han casado varias veces, en la vida real los actores no tienen prisa para llegar al altar.

La pareja se encuentra grabando las últimas escenas de la telenovela “Tres Veces Ana” en donde habrá varias bodas ya que Boyer da vida a trillizas. A pesar de que la pregunta de la prensa y fans es consistente, Angelique asegura que no hay prisa por contraer matrimonio.

“No la verdad no ansió boda, yo creo estamos viviendo cada etapa de una manera muy sana, de una manera tranquila. Entonces no hay prisa, la verdad es que si llega el momento ya lo sabrán; es desesperante la pregunta tantas veces, no tenemos prisa estamos muy felices“, concluyó.

Hace unos días Boyer y Rulli celebraron dos años de noviazgo. Ambos intercambiaron palabras sentimentales en redes sociales y compartieron su amor con todos sus seguidores.

“Me encanta ser detallista, Sebas es un hombre que mueve mucho el que uno sea detallista con él, es excelente compañero, excelente amigo, excelente novio. Entonces procuramos no dejar pasar estas fechas. Pero estuvimos trabajando mucho. Entonces ya lo iremos a celebrar yo creo con la familia y digo nada más son dos años yo quiero pasar toda mi vida”, dijo la actriz en “Todo para la mujer”.

“Tres Veces Ana” se transmite de lunes a viernes a las 9pm/8c por Univision.