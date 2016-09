Video: ¿A qué sabe una hamburguesa de $700 contra una de $3?

Tan sólo durante 2014, en Estados Unidos se sirvieron 9 billones de hamburguesas. Y el reto viral de estos amigos en Las Vegas nos muestra que hay de hamburguesas a hamburguesas

Un video publicado en Youtube por BuzzFeed da cuenta del más reciente reto entre dos amigos: visitar tres sitios distintos de hamburguesas en la ciudad de las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, para así poder probar desde un platillo económico hasta uno extremadamente caro. En unos cuantos días el video ha sumado casi 7 millones de reproducciones.

La primera parada de este par de glotones los lleva a un restaurante llamado The Habit Burger Grill, cuyos precios por hamburguesa oscilan entre los $3 y $5. El veredicto de los degustadores: deliciosa, jugosa, un sabor que permanece en el paladar para ocasionar alegría. Y el toque maestro, una malteada de fresa.

La segunda parada los lleva al local Gordon Ramsay Burger, donde el platillo cuesta entre $14 y $21. Para los jóvenes con aparente bulimia (hambre perruna), la hamburguesa resulta espectacular, una joya con tocino bien tostado, cebollas y queso gratinado, que a los ojos de muchos, sólo ocasiona salivar.

Finalmente el dúo llega a un lugar de pipa y guante, el Burger Brasserie. Ahí la hamburguesa cuesta nada más ni menos que la exhorbitante cantidad de $777, y a pesar de los ingredientes de lujo -queso de cabra, arúgula, tocino, foie gras (paté de hígado de ganso o de pato), langosta y vinagre balsámico de 100 años-, el precio ciertamente es excesivo.

¡Ah! No hay que olvidar que el platillo no viene acompañado de una malteada de fresa o de una Coca Cola. ¡No! Por el módico precio incluye una copa de champaña Don Pérignon -y no tiene refil-.