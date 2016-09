Universitarios piden subsidio para la MetroCard

Desde temprana edad, Alejandro Brown, de 27 años, ha estado consciente de la importancia del transporte público y los sacrificios que las familias de bajos ingresos tienen que hacer para ser móviles. Cuando él y su madre puertorriqueña vivían en White Plains, ella tomaba el bus en vez del tren Metro-North para ahorrar cuando visitaba su familia en Brooklyn.

Ahora, como estudiante de planificación urbana en la universidad de Hunter, Brown tiene que hacer sus propios sacrificios para comprarse una tarjeta de metro ilimitada cada mes. “Es un reto. Uno tiene que pensar en cada dólar y empezar a entender lo que es importante”, dijo Brown. Comprar un pase mensual significa sacrificar comer afuera o salir con sus amigos.

Brown es uno de los líderes de proyecto en la campaña Straphangers que el jueves comenzó una gira universitaria para solicitarle a Bill de Blasio que rebaje el costo del transporte público para los neoyorquinos de bajos ingresos. Aunque este tipo de subsidio se ofrece a estudiantes menores de 18 y ciudadanos mayores, la clase trabajadora y estudiantes universitario no tiene el mismo beneficio. En CUNY, más de 40,000 estudiantes (o un 18% del estudiantado) viven en hogares que ganan menos de $10,000 anuales.

El recorrido de las organizaciones Riders Alliance, el Grupo de Investigación para el Interés Público en Nueva York (NYPIRG por sus siglas en inglés), y la Sociedad de Servicio Comunitario (CSS) empezó al frente de Hunter College en la calle 68 y avenida Lexington. Allí recogieron cientos de firmas de estudiantes y tomaron fotos con sus razones por la cual quieren que baje el costo.

40,000 CUNY students live in poverty. @BilldeBlasio we need #FairFares NOW! pic.twitter.com/tEzAOpvlj0

— Kevin Park (@kjhparked) September 29, 2016