Trump se defiende tras reportarse que su compañía de hoteles habría violado el bloqueo económico a Cuba

La campaña del republicano Donald Trump se defendió este jueves de acusaciones de hipocresía y de violar la letra y el espíritu del bloqueo económico a Cuba, cuando en 1998 su empresa de hoteles pagó a terceros para evaluar posibles negocios en la isla.

En un amplio reportaje, la revista Newsweek señaló que una compañía de Donald Trump condujo secretamente negocios en la Cuba comunista durante la Presidencia de Fidel Castro a pesar de (las) estrictas prohibiciones al comercio que hacían ilegales tales actos, según entrevistas con ex ejecutivos de Trump, registros internos de la compañía y documentos ante cortes.

El reporte añade que una compañía intermediaria, cuyos representantes viajaron a Cuba para evaluar posibilidades de negocios ese año, gastó al menos 68,000 dólares en los trámites, que luego fueron reembolsados por las empresas Trump “cuando cualquier gasto por parte de una compañía estadounidense estaba prohibido sin la aprobación del gobierno”.

No hay evidencia de que ni Hoteles Trump ni la empresa Seven Arrows Investment and Development Corporation pidieron ni obtuvieron permiso o licencia del gobierno estadounidense para realizar estos trámites, como mandan las estrictas leyes del bloqueo económico que pesa sobre Cuba hace 50 años y que fueron reforzadas en 1992 con la Ley Helms Burton.

La directora de campaña de Trump Kellyann Conway, negó que Trump haya invertido en Cuba.

“El titular es escandaloso, como siempre, diciendo que el hizo negocios con Cuba, pero resulta que el decidió no invertir ahí”, dijo Conway durante una presentación en el programa The View. “El es muy crítico de Cuba, es muy crítico de Castro. El dio un discurso el año siguiente ante la Fundación Nacional Cubano Americana que fue muy crítico de quienes querían hacer negocios con Castro”.

Pero no siempre ha sido así, ya que Trump abogó hace apenas un año a favor de la reapertura hacia Cuba, aunque aseguró que el hubiera “logrado un mejor acuerdo”.

Trump ha cambiado de postura radicalmente respecto a las relaciones con Cuba y la apertura de Estados Unidos hacia la isla en el curso de los últimos meses.

Hace un año, en septiembre de 2015 Trump rompió con el resto de los precandidatos presidenciales diciendo que ya era hora de abrirse hacia la isla. En un intercambio con el sitio conservador Daily Caller, Trump dijo que:

DC: ¿Qué piensa de la apertura hacia Cuba? ¿Cree que es buena política o se opone a ella?

Trump: Creo que está bien. Creo que está bien, pero debería haber hecho un mejor trato. El concepto de apertura con Cuba – 50 años es suficiente – el concepto de apertura con Cuba está muy bien. Creo que deberíamos haber hecho un trato más fuerte.

Posteriormente, el candidato republicano dijo algo similar a Fox News.

“I think that opening up Cuba now is okay. It’s been 50 years,” says @realDonaldTrump. #SpecialReport pic.twitter.com/mAXUT9URMI

— Fox News (@FoxNews) January 26, 2016