Ryan Guzmán se adelanta a los rumores y aclara su relación con J.Lo

El actor, a quien ya se relacionó sentimentalmente con la cantante, dejó en claro lo que en realidad hay ente él y ‘La Diva de El Bronx’

Ante el aparente final de la relación de Jennifer López y Casper Smart, el actor Ryan Guzmán ha querido anticiparse a los rumores que pudieran volver a vincularle sentimentalmente con la Diva de El Bronx -como ya sucedió tras el estreno de la película ‘The Boy Next Door‘, en la que ambos compartían una apasionada escena de cama- aprovechando la recién estrenada soltería de esta, para aclarar que entre la cantante y él no existe nada más que una bonita amistad.

“Hubo muchas suposiciones de que estábamos saliendo, ya sabes, habladurías, bla, bla y bla. Ella es simplemente mi amiga, y valoro profundamente nuestra amistad“, ha asegurado tajante el atractivo intérprete a ET Online, acabando así con las esperanzas de sus fans, y de los de J.Lo, que apostaban por verles convertidos en la nueva pareja de guapos de la industria del entretenimiento.

Por su parte, Jennifer también tuvo que desmentir incansablemente en su momento la hipótesis de que había contratado al joven actor con la esperanza de dar pie a un posible romance entre ambos después de protagonizar una de sus sonadas ruptura con el bailarín Casper Smart que, en aquella ocasión, consiguieron superar para reconciliarse.

“No voy a decir que eso no pase en Hollywood [contratar a alguien con quien te gustaría vivir un idilio], pero ese no fue mi caso. De hecho estaba con alguien en ese momento y me parece que Ryan también tenía novia mientras rodábamos, aunque no sé si ahora sigue con ella. No hay nada entre nosotros, solo somos coprotagonistas y nos lo estamos pasando muy bien en la promoción de la película”, explicaba Jennifer en el programa radiofónico de Ryan Seacrest tras el estreno de la cinta.