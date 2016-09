Jose Aldo pelearía con el UFC en corte para romper su contrato

Así lo reveló su entrenador Andre Pederneiras a la prensa brasileña

Jose Aldo no quiere saber nada del UFC.

El peleador brasileño se encuentra muy molesto con la promotora y su presidente Dana White, luego de que la esperada revancha contra Conor McGregor no llegó y el irlandés enfrentará a Eddie Alvarez en el UFC 205, en pelea por el título de peso ligero (155 libras).

El martes, tras conocer la cartelera del UFC 205, Aldo dijo que quiere terminar el contrato que lo vincula con la promotora de artes marciales mixtas a lo que White respondió que hablaría con el brasileño y su equipo para arreglar la situación.

“Después de todo esto veo que no puedo confiar en la palabra del presidente Dana White, y quien está a cargo de la promotora es ahora Conor Mcgregor”, dijo Aldo, según recoge Guilherme Cruz de MMA Fighting.

“Cuando me ofrecieron pelear con Frankie Edgar, Dana dijo que el ganador retaría a McGregor o ganaría el título linear y que él perdería su título si no regresaba a la división de los pluma tras su pelea con Nate Diaz. Tras ser engañado muchas veces, no me siento ya motivado para pelear en el UFC”, abundó un molesto Aldo.

Sin embargo, el camino no será nada fácil, ya que al brasileño le restan seis combates en su contrato, lo cual podría obligarlo a buscar la lucha legal.

Ayer el entrenador de Jose, Andre Pederneiras reveló que para cumplir el deseo de su pupilo, su equipo podría ir a corte.

“Creo que Dana (el preseidente) y los nuevos dueños deben entender que hay un empleado completamente insatisfecho”, dijo Pederneiras a Combate de Brasil y aclaró que si les ponen obstáculos Aldo “tendrá que ir a la corte para romper su contrato”.

A Jose Aldo, quien ganó el título interino de peso pluma (145 libras) en el UFC 200 ante Frankie Edgar, esperaba la revancha ante McGregor y unificar títulos con el irlandés, pero los planes de White y McGregor fueron otros y eso tiene muy molesto al brasileño, que se quedó esperando una respuesta.

“Ya estaba enojado por la situación de ser hecho a un lado sin una respuesta”, dijo Pederneiras. “No puedes hacerle eso a alguien como Aldo… que duró 10 años invicto”.