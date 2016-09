Gina Rodríguez: “Los latinos somos la columna vertebral de EEUU”

La actriz de Jane The Virgin estrena Deepwater Horizon junto a Mark Wahlberg

Tras su éxito en televisión con “Jane The Virgin”, Gina Rodríguez se estrena ahora en una gran producción con un papel clave en “Deepwater Horizon”, film que cuenta el desastre de una plataforma petrolífera en el Golfo de México en 2010 en el que murieron 11 personas y se produjo el mayor derrame de crudo jamás registrado.

Desde Nueva Orleáns, donde se rodó la película, cerca de la costa en la que sucedió el desastre, la actriz de origen puertorriqueño nos contó qué le atrajo de este proyecto.

“Fue muy revelador escuchar las historias de la gente afectada. Durante el accidente todos éramos muy conscientes del desastre medioambiental, pero no de la gente que perdió la vida en la plataforma petrolífera”, explicó Rodríguez.

“Además me sorprendió mucho saber que la única mujer que estaba en la plataforma era una latina de San Diego, Andrea Fleytas. Así que para mí era imperativo que ese papel lo obtuviera una latina, porque los latinos somos la columna vertebral de Estados Unidos y demasiadas veces somos ignorados”, reclamó.

Rodríguez trabajó junto a Mark Walhberg – “es fantástico” –, John Malkovich –“es una leyenda vida” –, Kurt Russell y Kate Hudson bajo la dirección de Peter Berg –“es un genio, he querido trabajar desde siempre con él”-.

“Fue una oportunidad de aprender de gente que admiro y respeto”, apuntó Rodríguez. “Había trabajado en films ‘indie’, independientes, con presupuestos más bajos y aprendiendo la profesión por el camino. Pero ha sido increíble trabajar con gente que ha hecho películas de esta magnitud antes”.

La actriz interpreta a Fleytas, la oficial de posición dinámica que se encargaba de manejar la plataforma y asegurarse de que estaba situada sobre el pozo petrolífero. Aunque algunos de los involucrados en el accidente asistió al rodaje, como Mike Williams, personaje central interpretado por Wahlberg, Fleytas no quiso ser parte del proyecto.

“Desafortunadamente, no pude encontrarme con ella durante el rodaje. Ella pidió no estar involucrada en la película, lo que entiendo, porque fue una experiencia muy dramática. No la culpo. A mí no me gustaría revivir esa experiencia tampoco”, explicó Rodríguez. “Yo escuché todos los testimonios de Andrea, leí todos los artículos que puedas imaginar sobre Deepwater Horizon y fui a la escuela de Dynamic Positioning en Houston antes de empezar a rodar”.

Rodríguez, que recientemente sí ha estado en contacto con Fleytas, también necesitó una preparación física especial para soportar las exigencias de trabajar en uno de los sets más grandes jamás construidos para una película.

“Estuve entrenando a diario boxeo en un gimnasio de Nueva Orleáns”, recordó. “Aunque la necesidad de estar físicamente en forma no era tanta para el papel, definitivamente me ayudó porque el set estaba 90 pies en el aire y había que subir y bajar todos los días. No había baños en el set, así que si tenías que ir al baño, había que escalar”.

Para el rodaje se reprodujo la plataforma petrolífera en una enorme piscina del tamaño de un bloque de una ciudad. El set se construyó en un terreno de Six Flags que fue abandonado después de Katrina.

“Era majestuoso, fantástico. Se podía ver desde millas de lejos”, aseguró Rodríguez. “Te quedas alucinado de lo que el hombre puede hacer”.

“Toda la experiencia fue un testimonio de cuán increíble son los seres humanos y lo que pueden construir”, sentenció.