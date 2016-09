Fotos: Carolina Miranda y Litzy se despiden de ‘Señora Acero 3’ tras grabar final

Hoy es mi último día interpretando a Aracely Paniagua ya que hoy se terminan las grabaciones de Señora Acero 3 #lacoyote GRACIAS a este personaje maravilloso que me ha dejado sorprenderme y vivir cosas únicas, emocionantes, tristes y felices! GRACIAS @stopello @indirapaezd y todo el equipo de escritores maravilloso por crear este personaje lleno de matices, de vida, simpatía y REALIDAD!! En verdad Aracely está en mi corazón por siempre! GRACIAS @telemundo porque a través de su pantalla el público disfruta de esta serie y nos sintoniza cada noche! Sin ustedes no somos nada! Los quiero muchoooooo!!! 💛 #Aracely #findetemporada3 🙏🏽🌙

A photo posted by Litzy (@litzyoficial) on Sep 28, 2016 at 4:51pm PDT