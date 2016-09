Cómo elegir el mejor asiento del avión para tu próximo viaje

Deja de viajar como en lata de sardinas con estos tips de una exsobrecargo

Los asientos de los aviones han evolucionado mucho. Pero pregúntale a cualquier asistente de vuelo y te dirá que oye quejas frecuentemente.

Se rumora que algunos asientos son mejores que otros. Pero, ¿es verdad? La respuesta corta: sí. Como azafata, estas son algunas de las pistas que pueden ayudarte a tener un viaje más a gusto.

¿Dónde está el asiento más cómodo?

Si tienes suerte, puedes ocupar uno en clase turista que permita una reclinación de unas pocas pulgadas, o espacio para las piernas en un asiento ubicado entre las secciones del avión o en la fila de la salida de emergencia.

Es una historia diferente en primera clase y clase de negocios, donde algunas compañías aéreas se han aventurado más allá de las tradicionales opciones de asientos más anchos y suaves.

Hay asientos que permiten a los pasajeros reclinarse hasta 180 grados para dormir cómodos, mientras que algunos reclinables en las clases superiores, conocidos como asientos angulares -porque se reclinan siempre en ángulo-, causan molestias.

Volviendo a la clase económica, Andrew Shelton, director general de búsqueda global de vuelos y ofertas de viajes del sitio web Cheapflights advierte a los pasajeros sobre los lugares a evitar.

“Los asientos en una fila de salida y en la parte trasera del avión no se reclinan. A menudo los que están detrás de la salida tienen formas extrañas en las ventanas”.

¿Dónde puedo sentarme para garantizar un compartimiento superior para el equipaje?

“Si bien es posible que sientan más baches en las turbulencias y sufras una larga espera al desembarcar, la parte trasera del avión puede estar más vacía“, dice Shelton.

“Para la mayoría de las compañías aéreas, embarcarás antes también si te sientas en la parte posterior…una ventaja si quieres asegurarte de que tu equipaje de mano tenga donde colocarse”.

¿Son algunos asientos más seguros que otros?

De acuerdo con un estudio de la revista Time de los registros de 35 años de accidentes de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, los asientos del medio en la parte trasera de la aeronave serían los más seguros en caso de accidente.

Pero esto no es una garantía.

Siendo realistas, no hay lugar bueno o mejor para sentarse en una aeronave en términos de prevención de lesiones o de supervivencia en un accidente, explica Alison Duquette, de la Oficina de Comunicaciones de la FAA. “Cada incidente es único y los accidentes son extremadamente raros”.

Me encanta el espacio adicional de la fila de salida, pero ¿qué tengo que hacer en caso de emergencia?

La proximidad a una salida sin duda ayudará a evacuar a algunos pasajeros más rápido, pero quienes se sientan junto a una ventana de salida de emergencia deben ser personas saludables.

Esto significa que si se produce una situación de emergencia y el capitán ordena una evacuación, serás responsable de ayudar con el proceso.

¿Cómo puedo conseguir un asiento vacío junto a mí?

“En general, parece que a la gente le gusta estar lo más adelante posible”, indica Shelton.

“No es sorprendente que los asientos en la parte trasera del avión y los del medio sean los últimos en ser seleccionados “, dice. El asiento del medio en una fila trasera es la última opción.

“En otras palabras: si puedes soportar las desventajas de la sección posterior y estás volando durante un período lento del año (por ejemplo, cuando se reanudan las clases en el otoño), podrías terminar con ese codiciado asiento desocupado al lado”, añade Shelton.

Necesito hacer una conexión con poco tiempo. ¿Dónde debería sentarme para desembarcar rápidamente?

Una respuesta obvia: “Si sabes que careces de tiempo para tu conexión, puedes llegar a donde vas mucho más rápido desde un asiento cerca de la cabina del piloto“, recomienda Shelton.

En una situación desesperada, los pasajeros pueden intentar pedirle a quienes están más cerca de la parte delantera cambiar de asientos para el aterrizaje, pero esto sólo funciona si el equipaje de mano no está escondido en un compartimiento superior en la parte posterior.

¿Puedo evitar que la presión sea dolorosa en mis oídos?

Por desgracia, no hay ninguna parte del avión que ofrezca alivio a los pasajeros que luchan con problemas de la presión en los oídos o barotrauma, si usamos el término científico.

¿Se sienten menos las turbulencias en ciertos asientos?

Optar por vuelos que utilizan aviones más grandes que vuelan a altitudes más elevadas puede ser el primer paso.

Hay más buenas noticias para los pasajeros que prefieren evitar sacudidas: sentarse cerca de las alas es mejor que cerca de la nariz o la cola, explica el doctor Quay Snyder, presidente y co-fundador del Servicio de Asesoramiento Medicina de Aviación (AMAS):

¿Cómo pueden lograr que me sirvan la comida primero?

“El servicio (de alimentación) por lo general comienza en la parte delantera de la cabina“, explica Chris Lopinto, presidente y co-fundador del sitio de información sobre viajes ExpertFlyer.com.

“Sin embargo, algunas compañías aéreas varían en función de si el vuelo está volando del este al oeste o del norte frente al sur. Para las cabinas de clases superiores, algunas compañías aéreas permiten ordenar con antelación comidas en su sitio web”.

Algunas aerolíneas, como Southwest en Estados Unidos, ofrecen servicio de bebidas en bandeja, por lo que no hay carros en el pasillo.

Otras ofrecen lo que los tripulantes llaman un “starburst”: dos asistentes de vuelo con carros se encuentran en el medio del avión para luego dirigirse a las cocinas.

Aunque el servicio llegará más rápido a los pasajeros del medio, una advertencia: no puedes levantarte para ir al baño, ya que los dos carros de servicio bloquean el pasillo.

¿Cuál es la parte más tranquila del avión?

Incluso sin considerar factores como el llanto de los bebés o usuarios bulliciosos, la cabina de un avión puede ser un lugar ensordecedor.

El ruido ambiental puede alcanzar 105 decibelios (dB) durante el despegue, y llegar a 85dB en las alturas, tan fuerte como una cortadora de césped con motor de gasolina.

A pesar de que algunos pasajeros odian sentarse cerca de la cocina delantera, ya que pueden escuchar las conversaciones de la tripulación, Andrew Wong, de SeatGuru, recomienda asientos tan adelante como sea posible para evitar los motores ruidosos de los aviones.

Incluso sentarse hacia el interior ayuda; los asientos de pasillo son varios decibelios más silenciosos que los asientos de ventana.

¿Son algunos asientos más baratos que otros?

La tarea de comprar boletos de avión puede ser desalentadora.

“La mayoría de las compañías aéreas han añadido recargos por los mejores asientos o han creado nuevas clases, más caras, o subcategorías con nombres como ‘Económica superior’ o ‘Espacio para las piernas’. Además, un número creciente de compañías aéreas cobran por seleccionar asiento en el momento de la reserva”, explica Shelton.

“Una regla de oro es, si no has pagado por un asiento de alta calidad, no tienes privilegio de viajero frecuente o no terminaste enganchando uno de los últimos asientos caros en el vuelo, compites por los asientos económicos básicos en la parte media y trasera del avión“.

¿Qué puedo hacer para cambiar de asiento antes de mi vuelo?

Un agente de viajes (sí, todavía existen) puede ayudar a guiarte en el proceso. También puedes usar internet: cuando comience la confirmación del vuelo para ver si están disponibles algunos asientos de última hora.

Otra opción es hablar por teléfono con un agente de reservaciones de la aerolínea o un empleado del mostrador en el aeropuerto, y como último recurso, un agente de la puerta tiene la capacidad de volver a asignar asientos justo antes del momento del embarque.

Consejo: cuando solicites un cambio de asiento, mantén siempre una actitud agradable y una sonrisa. Como dice el viejo refrán, se puede atrapar más moscas con miel que con vinagre.

Lee la historia original en inglés en BBC Autos