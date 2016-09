¿Carolina Miranda y Michel Duval de ‘Señora Acero 3’ son novios?

Los jóvenes actores son medios hermanos en la narcoserie de Telemundo

Aunque en “Señora Acero 3” los actores Carolina Miranda y Michel Duval son hermanos, en la vida real puede que haya una relación sentimental.

Tras el éxito de la narcoserie por Telemundo hay muchos rumores alrededor de toda la producción. El más reciente es que Miranda y Duval ya son novios y los fans de la serie han notado que hay algo entre los dos.

Consuelo Duval, mamá de Michel, fue cuestionada si sabe algo al respecto pero la comediante no soltó prenda.

“Yo lo veo contento, no suelta mucho, hasta gordo me cae y me peleo con él, le digo pues no me cuentes y ya y le hago dramas y todo; pero lo veo contento, no sé si haya una relación formal, pero si la llega a haber lo celebraría muchísimo porque qué linda mujer es la señorita Miranda”, dijo Consuelo según información del programa radiofónico de Shanik Berman.

La actriz de “La hora pico” dijo que le encantaría que la protagonista de “La Coyote” fuera su nuera en caso de que haya algo entre los jóvenes.

“Ojalá. Es una tipaza. No sé si haya una relación formal, pero lo celebraría muchísimo, porque qué linda mujer es la señorita Miranda”, dijo al programa Fórmula Espectacular.

Lo que si es verdad es que hay alguien muy especial en la vida de Caro. Hace unos días la actriz compartió en su cuenta de Instagram una foto donde presume un regalito que le obsequiaron. Se trata de un anillo de un coyote.

Miranda puso “mi coyote” con la carita con ojos de corazones. Sobre la imagen puso que era “el mejor regalo del mundo” con un corazón.