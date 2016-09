Bauza y el caso Messi: “Voy a seguir diciendo lo que pienso, ¿si no, para qué estoy acá?”

El DT de la selección argentina mantuvo su palabra respecto a lo que había dicha hace una semana respecto a los cuidados que necesita el capitán argentino

Ni el llamado de atención público que le aplicó Armando Pérez ni el escándalo que se desató en Barcelona. Edgardo Bauza no retrocedió ni un milímetro. “No estoy arrepentido de lo que dije. Dije que al jugador hay que cuidarlo entre todos; con nosotros jugó un partido en tres meses, y al primer dolor lo paré. La AFA no habló con Barcelona y Barcelona no habló con la AFA. Yo voy a seguir diciendo lo que pienso, ¿sino para qué estoy acá?”, enfatizó el entrenador de la selección argentina, desoyendo cualquier reclamo de autoflagelación. “No lo dije ni para ofender ni para cuestionar a nadie. No soy el dueño de la verdad, es sólo mi opinión, pero insisto con que a Messi lo debemos cuidar entre todos”, añadió en la presentación del libro “El Método Bauza”, escrito por Ariel Ruya, periodista de LA NACION.

“Nos mandan mensajes para que cuidemos a Messi, pero ellos mucho no lo cuidan”, había disparado Bauza tras el desgarro en el aductor derecho que lo marginó al capitán del seleccionado de los próximos partidos con Perú y Paraguay, por las eliminatorias. Ahora, el técnico avanzó sobre el tema y apuntó hacia Messi: “Es un jugador que juega muchos partidos al año. Tiene 29 años y la recuperación ya no es la misma. Son pocos los que conocen esta lesión como yo, la padecí cuatro años, en un momento me tenían que ayudar hasta para subir las escaleras; sé los problemas que trae a futuro si no se corta a tiempo. Lionel no quiere parar nunca, no quiere salir nunca, y así es más complicado todavía. Yo creo que lo quieren cuidar, pero Lionel no quiere salir, y hay un juego entre querer y poder que complica las cosas. Esto dependerá del umbral del dolor que tenga el jugador”, avanzó.

“¿Operación? No sé si hoy es la solución, pero sí hay que tomar medidas para que no avance. La pubalgia es una inflamación y creo que en 10 días, o antes, estará entrenándose. Hable con él y es consciente de lo que tiene y el dolor, hasta ahora, ha sido bastante manejable. Esperemos que no aumente y podamos tenerlo en los partidos de noviembre con Brasil y Colombia“, vaticinó Bauza, que ya proyecta el desafío: jugar sin Messi, algo que recorta sensiblemente la productividad de la selección.

“Reemplazarlo es imposible porque no hay un jugador tan desequilibrante como él. Pero Argentina tiene muy buenos futbolistas, que pueden hacer cosas importantes”, se esperanzó. “Soy cabeza dura y me voy a seguir metiendo en problemas”, bromeó frente a una colega del diario español Marca, siempre con Messi en el radar. Y, algo provocador, lanzó una frase final para subrayar el método Bauza: “Si los 30 jugadores se tienen que colgar del travesaño para que tomen la idea. ¡qué se cuelguen!”. Ni un paso atrás.