Video: Hombre burla seguridad y besa el trasero de Kim Kardashian

Pasaron dos años desde la última vez que Kim Kardashian sufrió un ataque del reportero Vitalii Sediuk. Y este miércoles le volvió a suceder en París.

Cuando la socialité ingresaba a un evento en aquel País, el ucraniano burló a elementos de seguridad para besar el glúteo izquierdo de la protagonista de Keeping Up With The Kardashians.

De acuerdo con TMZ, los guardias de Kim se abalanzaron sobre el hombre para calmarlo, pero hasta el momento se desconoce si fue detenido.

En 2014, la esposa de Kanye West también fue atacada por este personaje en la Semana de la Moda en París, pero de una manera más agresiva. Al salir de un coche, le agarró las piernas por debajo y trató de tirarla al piso.

Sediuk, de 27 años, es conocido por acosar físicamente a celebridades, entre sus víctimas figuran Adele, Will Smith, Madonna, Brad Pitt, Bradley Cooper y Gigi Hadid.

Mira aquí el video: