Michelle Obama: “Necesitamos un adulto en la Casa Blanca”

WASHINGTON — La primera dama, Michelle Obama, cargó duramente contra el aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, a quien acusó no ser “un adulto” por utilizar argumentos “falsos y deshonestos” para poner en duda la validez del certificado de nacimiento de su esposo Barack Obama.

“Necesitamos un adulto en la Casa Blanca. Les garantizo. Cuando se toman decisiones sobre vida o muerte o guerra o paz no podemos tener un presidente que estalle irracionalmente”, aseguró Michelle Obama durante un acto de campaña en Philadelphia en apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton.

Michelle Obama goes after Trump, saying birther comments can’t be "swept under the rug" https://t.co/OpkjvmYpCz https://t.co/FsM6bl7bOK

— CNN Politics (@CNNPolitics) September 28, 2016