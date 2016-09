Martino ve ‘muy seductor’ dirigir al Atlanta United en la MLS

El extécnico del Barcelona y la selección albiceleste está muy sorprendido por la respuesta de la afición local a un proyecto que aún no está debidamente armado

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, presentado hoy como nuevo entrenador del Atlanta United que comenzará a competir la próxima temporada en la MLS, declaró que tiene por delante un proyecto que le pareció desde el primer momento “muy seductor” en esta etapa de su carrera.

“Soy consciente de la decisión que he tomado y estoy ilusionado porque elegí a Atlanta al ser una propuesta de trabajo diferente, una franquicia que se empieza a desarrollar, que hay que armarla desde cero, tanto en la parte profesional como en la de la academia”, afirmó Martino en su presentación oficial.

“Lo importante es que me resulta muy seductor en esta etapa de mi carrera poder tener una oportunidad de este tipo y todo un desafío intentarla llevar adelante”, explicó Martino, de 53 años.

“Llego a una ciudad importante, que en el poco tiempo que he estado me gusta -es la tercera vez que estoy aquí-, pero me resulta muy atractiva lo que hará que todo sea más fácil”, añadió.

Martino, que estuvo en la rueda de prensa de presentación acompañado por el presidente del equipo, el inglés Darren Eales, y el director técnico Carlos Bocanegra, de origen argentino, artífices del fichaje del exentrenador de la Albiceleste, reconoció que el trato con los directivos ha sido “exquisito” y “excepcional”.

“Estoy conociendo gente que es muy agradable y además espero que entre todos podamos hacer un muy buen trabajo”, expresó Martino que antes de llegar a la MLS dirigió también a la selección de Paraguay, a varios equipos argentinos y al Barcelona español.

Martino reconoció además que la experiencia vivida durante el mes que estuvo en Estados Unidos con Argentina en la Copa América Centenario le sirvió de referencia para llegar a la MLS.

“Viví de cerca las distancias que hay entre las distintas ciudades, la manera como se trabaja aquí, la organización, el respeto que existe por la labor del entrenador y todo eso son elementos muy seductores para un entrenador y tuvieron influencia a la hora de tomar una decisión”, admitió Martino.

El nuevo entrenador del Atlanta United también dijo sentirse impresionado al conocer que la franquicia ya tiene 25,000 socios.

“No deja de ser una sorpresa para una franquicia que es relativamente nueva, que no ha comenzado a competir y que lo hará hasta dentro de seis meses, que tiene escaso plantel formado, y aun así ya cuenta con todo el apoyo de los aficionados locales“, valoró.

En cuanto a su calendario y organigrama de trabajo, Martino reconoció que lo más importante es formar un buen plantel.

“Es fundamental que en los primeros cien días tengas cerrado un buen plantel, poder organizarlo bien con 28 jugadores de buenas cualidades para poder competir de igual a igual con el resto de los equipos de la liga”.

“Y en los siguientes cien días tratar de instalar una idea de fútbol“, consideró.