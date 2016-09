Madonna también se desnudó para apoyar a Hillary Clinton

Madonna se unió a la invitación de Katy Perry para votar por el próximo presidente de EU y subió a sus redes sociales una selfie en la que aparece sin ropa.

“¡Voy a votar desnuda con Katy Perry! Voten por Hillary. ¡Es lo mejor que tenemos!“, escribió, en la imagen que unas horas más tarde fue eliminada.

La cantante de “Ray of Light” estaba haciendo referencia al video que Perry realizó para el portal Funny or Die, en el que con humor, pide a los estadounidenses votar sin importar si lo hacen desnudos o en pijama.

Madonna también compartió una imagen manipulada de su actuación en los Brit Awards de 2015, en la que Hillary Clinton aparece frente a ella.

“Voto por la inteligencia. Voto por la igualdad de derechos para las mujeres y todas las minorías. Las mujeres manejan el mundo, ahora tienen que salir y apoyarse las unas a las otras. ¡No más feministas misóginas! No más misoginia. ¡Salgan a votar!”, publicó.

Living For Hilary! Yes I vote for intelligence. I vote for equal rights for women and all minorities. 🙏🏻😂🇺🇸🎈🙌🏻 pic.twitter.com/YxoFYm7HDL

— Madonna (@Madonna) September 28, 2016