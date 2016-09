Juan Sebastián Verón confesó que le mandaba estrofas del himno argentino a Messi

El ex futbolista y actual presidente de Estudiantes de La Plata contó algunas anécdotas que vivió junto a la Pulga, con quien compartió vestuario y además enfrentó en la cancha

Juan Sebastián Verón tiene un privilegio del que pocos se pueden jactar: compartió equipo con Diego Maradona y Lionel Messi, considerados por muchos los mejores jugadores de la historia. Claro, en etapas muy diferentes. Lo cierto es que mantiene buenos recuerdos con ambos. “Jugar con Diego fue como tocar el cielo con las manos“, asegura la Brujita hoy a los 41 años, después de una larga carrera y en sus primeros años como dirigente. ¿Y de Leo? Recuerda muchas cosas, pero sobre todo dos: cuando compartieron plantel en el Mundial de Sudáfrica 2010 y el día que se enfrentó con Estudiantes a Barcelona en el Mundial de Clubes 2009.

“A Messi le mandaba estrofas del himno“, reconoció Verón en una entrevista con el programa Pura Química, que se emite por la pantalla de ESPN2. Es una frase que no pasa inadvertida, mucho menos en un país en donde algunos acusaron a la Pulga de no saber la canción patria. “Yo no canto el himno a propósito. No me cambia nada y la boludez no me va. A mí y a todos nos llega cuando suena, pero cada uno lo vive a su manera. Los Pumas por ahí lloran y nosotros no”, explicó en alguna oportunidad el capitán del conjunto argentino, quien no estará esta doble fecha de eliminatorias por un desgarro.

Sobre el día que se enfrentaron en Abu Dabi, en 2009, la Brujita aún lamenta el gol de Messi sobre el final, que decretó el 2-1 para Barcelona y la derrota para Estudiantes. “A Messi lo quería matar cuando hizo el gol contra Estudiantes… Pero para nosotros ese partido fue increíble”, sostuvo el ex volante de la selección argentina, que disputó los Mundiales de 1998, 2002 y 2010.

En la extensa charla, también dejó en claro lo que opina de la dirigencia argentina, de la que forma parte desde que ganó las elecciones a presidente de Estudiantes: “Creo que se hicieron cosas buenas en el fútbol argentino, pero si hoy estamos así es porque evidentemente algo se hizo mal”. Y sentenció: “Cuando se fue Grondona, quedó una anarquía en la AFA”.