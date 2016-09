Jacky Bracamontes: ‘Después de un embarazo necesito renovarme como mujer’

Entra a la intimidad de su hogar con nosotros

En la intimidad de su hogar en una isla muy exclusiva de Miami, Jacky Bracamontes y su esposo, Martín Fuentes, recibieron a un grupo my reducido de amigos y familiares para celebrar ‘Sip and See’ con tema de mariposas para presentar oficialmente a su tercera hija, Renata.

En exclusiva hablamos con la actriz y presentadora en la comodidad de su hogar donde la vimos compartir muy feliz con su esposo, dejando atrás todo tipo de rumores de separación, y ser una madre muy amorosa con sus tres hijas: Renata, Jacky y Carolina.

Pregunta: ¿Te cambió la vida con la llegada de Renata o tres es lo mismo que dos?

Jacky Bracamontes: ¡Cómo no! Mira cómo está llorando en este momento mi hija, así me siento yo a veces (con ganas de dar gritos)… Y sí, a mí me decían “la tercera se cría sola”… “dos es lo mismo que tres”, y no es cierto. Me tocó la fortuna que Renata es una niña muy buena, tranquila, que mientras coma, le cambies su pañal está feliz. Viaja en avión sin problemas, por ese lado me tocó muy afortunada, pero por otro lado tengo dos manos y tres hijas, no es fácil. Sí hay que tener ayuda, en mi caso cuento con mi esposo, sus abuelos que están siempre pendientes, y una persona que me ayuda a cuidarlas para yo poder trabajar, cuestión de acostumbrarte. Las dos más grandes ya van a la escuela, y ese es mi tiempo para estar con la chiquita, porque las otras dos demandan mucho de mí. Es cuestión de adaptarte y organizarte.

P: ¿Qué aprendiste y sientes que debes compartir de esta etapa de mamá?

JB: Primero la importancia de la lactancia materna que es fundamental, eso es oro puro, y ese también es un regalo para ti porque te ayuda adelgazar, pero ese es un dato egoísta… Los beneficios que le das a tu bebé y esa conexión mágica no lo cambio por nada. Para las más grandes creo que es muy importante pasar el mayor tiempo posible con ellas, ahora están en una etapa que quieren jugar, lo que más les importa. Todo es princesa para mis hijas, el castillo o vestirse ellas de princesas, leerles libros, básicamente lo que demandan es que esté.

P: ¿Cómo definirías la personalidad de cada una de tus niñas?

JB: Jacky es en carácter igualita a mí, súper cute, súper femenina, sensible, de buen carácter. Carolina es igualita a su papá de carácter fuerte, nos va a costar porque le dices algo y lo hace el doble, pero es más relajada, más entregada, con la mirada te dice todo. Y Renata nació en el mismo mes que Carolina, quizás vaya por ese lado, pero la verdad es que me tienen derretida las tres.

P: Cuando soñabas con ser mamá, ¿te imaginabas que ibas a ser así?

JB: Siempre soñé con ser mamá y decía que ese era mi sueño máximo, ahora que lo logré no veo la forma de agradecerle a Dios y a la vida por esta oportunidad de ser mamá. Yo me imaginé de todos modos así, una mamá tierna pero a la vez de mano dura, porque hay que ponerle límites a los niños con amor, a veces me cuesta porque soy todo corazón, pero es la única forma de educarlos… Mamá linda pero cuando tiene que ser fuerte tienes que serlo.

P: Después del nacimiento de Renata hiciste un cambio drástico en tu imagen, ¿tenías esa necesidad de ser otra?

JB: Lo hice con Carolina también, con Jacky no porque fueron otras circunstancias, fue prematura, perdimos a su hermanito, lo último que pensaba era hacerme cambio de look. Con Carolina fue un embarazo tan hermosos, pero después sentí que necesitaba un segundo para mí y me puse el pelo rojo, y ahora solo me quedaban rubia. Hablé con Gabriel Zámora que está aquí en Miami y lo hice. Después de un embarazo necesito renovarme como mujer, y eso era lo que quería hacer.

P: ¿Te gusta el pelo corto y rubio?

JB: Me siento rara, no me acostumbro. Siempre fui de pelo largo y oscuro, ahora me dicen que me parezco más a mi mamá y eso es un cumplido porque mi mamá es muy guapa.