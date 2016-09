Fiscalía de El Bronx espera extradición de Julio Salcedo

El hombre continúa siendo detenido en la cárcel de Bergen County en Nueva Jersey.

La Fiscalía de El Bronx espera la extradición desde Nueva Jersey de Julio Salcedo, el sospechoso vinculado con la explosión en El Bronx que dejó a un bombero muerto y 20 heridos la mañada del martes.

“Todavía no está en nuestro sistema”, dijo un vocero de la fiscalía que confirmó que todavía no han presentado cargos contra el individuo.

Salcedo, de 34 años, fue arrestado por conducir sin licencia en Cliffside Park, Nueva Jersey pero podría enfrentar cargos de posesión de marihuana cuando llegué a la Ciudad de Nueva York, según reportó el New York Post.

El sospechoso estaba rentando el segundo piso de la 300 W. 234th St., donde los bomberos encontraron un barril azul de 55 galones lleno de fertilizante mientras inspeccionaba la casa por una posible fuga de gas. Además se encontraron plantas de marihuana en los cuartos y el sótano.

Según medios locales, videos capturaron al hombre de ascendencia dominicana escapar cuando estalló la casa. En la explosión murió el capitán Michael Fahy, veterano del departamento de bomberos por 17 años, y unas 20 personas quedaron heridas, entre esas trabajadores de Con Ed, bomberos, vecinos y policías.

La casera del inmueble Violetta Guerrero dijo que no sabía que la propiedad se estaba usando para cultivar plantas de marihuana. “No tenía idea lo que estaba pasando”, dijo Guerrero al Post. “No me importa la propiedad. Me siento terrible del bombero que perdió su vida, todos los que se hirieron, y todos los inquilinos”, dijo la dueña.

Este no es el primer arresto de Salcedo, quien ha sido detenido al menos cinco veces. Su última infracción fue en abril por tratar de estrangular a su novia. Además tiene arrestos por narcóticos y robo. El sospechoso aún se encuentra en la cárcel de Bergen County.

Según el comisionado del NYPD James O’Neill, la Uniformada estaba investigando la actividad de la casa semanas antes de la explosión.

Aún las autoridades no han determinado si la explosión fue por una fuga de gas o por el cultivo de marihuana. Además de las agencias locales, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego está investigando el caso.