Evita estos errores comunes al tomar tus medicamentos

¿Alguna vez has olvidado tomarte el medicamento para la presión arterial? O bien, ¿has usado una cucharita de la cocina para medir la dosis del medicamento líquido? Esos son dos ejemplos de errores que se cometen con facilidad con el uso de los medicamentos. Además, de acuerdo con el Instituto de Medicina, los estadounidenses cometen demasiados de estos errores, más de 500,000 veces al año.

Por sencillos que parezcan esos errores, pueden tener graves consecuencias: en este país ocurren al menos 90,000 casos al año que ponen la vida en peligro o que son mortales como resultado de errores que las personas cometen en casa respecto al uso de los medicamentos.

Estos errores pueden afectar a cualquiera, pero las personas mayores corren riesgos específicos, dice Barbara Young, Pharm.D., de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud. Esto se debe a que los adultos mayores con frecuencia toman varios medicamentos, por lo que las posibilidades de cometer un error se multiplican.

Aquí incluimos 6 errores comunes que se cometen en casa con el uso de los medicamentos, y las estrategias para evitarlos.

Error: No leer el prospecto incluido con la medicina

¿Has visto esa hoja de papel engrapada a la bolsa de los medicamentos cuando recoges en la farmacia tu medicamento con receta médica? Léela, insiste Michael R. Cohen, R.Ph., presidente del Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos Esta hoja incluye mucha información sobre cuándo y con qué frecuencia tomar el medicamento, qué efectos secundarios puedes esperar, los medicamentos con los que puede interactuar y otras sugerencias importantes, él dice. Sin embargo, las investigaciones sugieren que la mitad de los adultos no toman sus medicamentos como se les indica, en parte porque con frecuencia ignoran ese documento.

La solución inteligente: Si la hoja que contiene la información del paciente no está cuando recoges tu medicamento con receta médica, pídesela al farmacéutico. Y si no entiendes algo de lo que se incluye en la hoja, pídele al farmacéutico o a tu médico que te lo explique. Si no la encuentras cuando llegues a tu casa, puedes obtener una copia en dailymed.nlm.nih.gov.

Error: Medir mal la dosis

Una encuesta hecha a los pacientes en las salas de espera de los consultorios médicos demostró que el 73% usualmente usa una cuchara de la cocina o una cucharita para medir la dosis de los medicamentos líquidos y no el dispositivo de medición que se incluye con el medicamento. Las cucharas de cocina no son tan exactas y pueden causar problemas como tomar demasiado o muy poco medicamento.

La solución inteligente: Siempre debes usar el dispositivo de medición que se incluye con los medicamentos líquidos, por lo general es una jeringa o una copa dosificadora. Además, debes revisar bien las marcas para asegurarte de que puedes leerlas claramente. Si no lo puedes hacer, o si pierdes el dispositivo de medición, pídele al farmacéutico uno de repuesto.

Error: Saltarte las dosis

Algunas personas hacen esto intencionalmente para ahorrarse dinero en sus medicamentos con receta médica. Otras lo hacen accidentalmente porque se les olvida. Pero siempre es un riesgo, especialmente con los medicamentos que deben mantenerse en un nivel estable en la sangre. Estos medicamentos incluyen: los antibióticos; el anticoagulante llamado warfarina (Coumadin y medicamentos genéricos) y los medicamentos para la diabetes y para controlar la presión arterial alta. Para otros medicamentos, como las pastillas para controlar la ansiedad, no tomar una dosis podría desencadenar la reaparición de los síntomas.

La solución inteligente: Si estás omitiendo algunas dosis debido al costo, y estás usando medicamentos de marca, pregúntale a tu médico si hay algún medicamento genérico disponible o una opción de marca menos costosa que sea apropiada. Y si tus medicamentos son genéricos y aún así son costosos, comprueba si están incluidos en los programas de descuento para medicamentos genéricos. Muchas cadenas de farmacias ofrecen el suministro para un mes aproximadamente a $4, aunque aplican restricciones. (Obtén más información de nuestros expertos de Best Buy Drugs sobre programas que te permitan ahorrar costos en tus medicamentos al hacer clic aquí).

Estrategias para recordar y productos sencillos para organizar tus medicamentos pueden ayudarte para que no olvides tomarlos cuando debas hacerlo. Por ejemplo, coloca los frascos de las pastillas en un lugar visible, pero seguro. O bien, coloca el horario de tus medicamentos pegado en el refrigerador. Otra estrategia útil es tomarte los medicamentos a la misma hora cada día; por ejemplo, a la hora del desayuno o al acostarte.

Muchas personas utilizan organizadores con divisiones para cada día de la semana. Algunos de estos tienen 2, 3 o 4 filas de divisiones diarias para las personas que toman medicamentos varias veces al día. También existen organizadores con alarmas de recordatorio. O bien, considera usar una aplicación móvil con recordatorios para tomar pastillas que te envíe alertas al celular para indicarte cuándo tienes que tomar tu medicamento.

Error: Tomar medicamentos con los alimentos equivocados

Algunos alimentos y medicamentos no se mezclan. El ejemplo más evidente es la toronja, tanto la fruta como el jugo, pueden interactuar de forma peligrosa con más de 50 medicamentos; incluyendo las estatinas, que se usan para bajar el colesterol; los medicamentos para controlar la presión arterial alta y los medicamentos contra las alergias. La toronja puede intensificar los efectos en algunos de esos medicamentos, y en otros, puede reducir la cantidad de estos en tu sangre y evitar que obtengas la dosis completa.

Los plátanos, que tienen un alto contenido de potasio, también pueden tener un efecto sorprendente al consumirse con otros medicamentos como los inhibidores ACE que se toman para controlar la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca. Debido a que esos medicamentos aumentan los niveles de potasio, los dos juntos pueden ocasionar que tengas grandes cantidades de ese nutriente, palpitaciones y ritmo cardíaco irregular.

La solución inteligente: Cada vez que el médico te recete un nuevo medicamento, pregúntale si hay alguna bebida o alimento que debas evitar. (Obtén más información sobre los alimentos que pueden interactuar con los medicamentos).

Error: Partir las pastillas que no deben dividirse

Algunas veces dividir pastillas, es decir cuando partes las pastillas a la mitad, te puede ayudar a ahorrar dinero. Y es seguro y sin riesgo hacerlo con muchas pastillas. Pero para algunos medicamentos puede ser un grave problema, especialmente las pastillas de acción o liberación prolongada, como la oxicodona (Oxycontin), un tipo de opioide; la duloxetina (Cymbalta y genéricos), un tipo de antidepresivo; y el omeprazol (Prilosec), un tipo de medicamento para la acidez estomacal. Al partir esos medicamentos se daña un recubrimiento diseñado para liberar el medicamento lentamente.

La solución inteligente: Antes de dividir cualquier medicamento, habla con tu médico o farmacéutico para saber si es seguro o apropiado hacerlo. (También puedes obtener una lista de medicamentos que se pueden dividir de manera segura aquí). Si te lo autorizan, divide el medicamento únicamente con un cortador de pastillas. Algunos estudios han descubierto que esos dispositivos de bajo costo, que están ampliamente disponibles en la mayoría de las farmacias y grandes tiendas de descuentos, son tu mejor opción para dividir los medicamentos en mitades iguales. Incluso tu compañía aseguradora puede enviarte uno gratis.

Error: Tomar medicamentos que no servirán para tratar tu afección

El ejemplo más claro de un error al tomar medicamentos incorrectamente es tomar antibióticos para enfermedades virales, como el resfriado o la influenza. Muchas personas piden a su médico medicamentos cuando tienen esas infecciones virales. Y los médicos, con mucha frecuencia, recetan un antibiótico si un paciente lo solicita, aun cuando saben que no les ayudará. Por ejemplo, en una encuesta hecha recientemente por Consumer Reports a 1,000 adultos, uno de cada 5 a quienes les recetaron un antibiótico se lo habían pedido a su médico.

Sin embargo, los antibióticos no te ayudarán a que te mejores más rápido. Además, tomar antibióticos cuando no es necesario contribuye al desarrollo de bacterias resistentes y eso puede aumentar la probabilidad de que un antibiótico no funcione cuando en verdad lo necesites. Esos medicamentos también pueden tener efectos secundarios como diarrea, náusea y vómitos.

La solución inteligente: Vacúnate contra la influenza cada año, lo cual ayudará a evitar que te enfermes. Si tienes un resfriado o la gripe o influenza, descansa lo suficiente y bebe líquidos claros. Los antivirales como Tamiflu y Relenza pueden ser una buena opción para los adultos mayores, los residentes en hogares de ancianos y otras personas con influenza que estén en riesgo de tener complicaciones. Puedes aliviar el dolor y disminuir la fiebre con acetaminofeno (Tylenol y genéricos) o ibuprofeno (Advil y genéricos). Para aliviar el dolor de garganta, haz gárgaras de agua con sal, toma bebidas calientes, o come o bebe algo refrescante.

Medidas para mantenerte seguro en el consultorio del médico y en la farmacia

Los errores con el uso de los medicamentos pueden empezar en el consultorio del médico o en la farmacia, pero estas medidas pueden ayudar a mantenerte seguro:

1. Para ayudar a prevenir interacciones peligrosas, infórmale a tu médico sobre todos los medicamentos (incluyendo los de venta libre) y suplementos que tomas.

2. Para cada receta médica, pídele a tu médico que te explique por cuánto tiempo debes tomar el medicamento, cómo puedes saber que está funcionando y qué efectos secundarios puedes esperar.

3. Pídele a tu médico que escriba en las instrucciones de la receta médica por qué necesitas el medicamento. Eso le ayuda al farmacéutico a identificar cualquier posible error cuando surta el medicamento.

4. Pídele al médico una lista con el nombre y la dosis de los medicamentos. Compáralo con los medicamentos que recibas. Asegúrate de que el envase del medicamento incluya correctamente la dosis, el nombre del medicamento y el número de pastillas.

5. Cuando vuelvas a surtir tu receta médica, asegúrate de que el medicamento tenga el mismo color, marcas, forma y tamaño que el anterior. Si no es así, vuelve a revisarlo con el farmacéutico.

De ser posible, surte todas tus recetas médicas en una sola farmacia. De esa manera, el farmacéutico puede con facilidad llevar un récord de tus medicamentos y revisar si hay algunos que no deberías tomar juntos o que no sean apropiados para ti.

