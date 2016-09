“El contrabandista de juguetes” que alegra a los niños de Siria

Rami Adham atraviesa la frontera y entra en Siria para llevar alegría a los niños que padecen la guerra

Los habitantes de Alepo sufren la constante amenaza de los bombardeos y ataques aéreos, pero además de medicamentos y comida, un hombre arriesga su vida para llevarles algo esencial a los niños sirios: juguetes.

Su nombre es Rami Adham, tiene 44 años, es padre de seis y nació en Alepo. Desde 1989 vive en Finlandia, pero desde hace aproximadamente cinco años, informa The Independent, se ha dedicado a traficar juguetes a través de la frontera entre Turquía y Siria.

“En este momento los niños sirios se enfrentan a la muerte, la inseguridad y las amenazas constantes. Los juguetes son importantes”, declaró a The Telegraph.

Adham ha realizado 28 viajes y ahora es conocido como el “traficante de juguetes de Alepo”.

Cada dos meses Adham carga aproximadamente 80 kilogramos de juguetes para repartir entre los niños que padecen la guerra en la ciudad sitiada de Siria.

La labor de este hombre comenzó cuando su hija le insistió que fuera a donar todos sus juguetes a los infantes de los refugiados sirios. Aunque sí le pidió que si se llevaba los juguetes le regalara una Barbie.

“Esa primera vez, fuimos a un campo de refugiados cerca de la frontera. Habíamos llevado comida, pero cuando empezamos a regalar juguetes, se creó un enorme alboroto. Los niños llegaban por todas partes”, declaró a The Telegraph.

“Me dí cuenta que no estaban buscando comida. Sólo querían un juguete”.

Tras años de arriesgarse para entrar a la ciudad, hace un mes, lanzó una campaña en Go Fund Me donde busca recaudar y aprovechar el dinero para construir escuelas en Siria, cerca de la frontera con Turquía, informa en el sitio.

Hasta ahora, Adham ha recaudado 39 mil euros, es decir, aproximadamente 868 mil pesos.

Esta semana, el “traficante de juguetes” regresó de un viaje de 12 días a Siria y está trabajando en los preparativos para comenzar con su proyecto de escuelas en Siria.

“Así que me comprometo ante todos ustedes humanos por ahí, por todo el mundo, ayúdenme a ayudar a aquellos que se encuentran desesperadamente en necesidad”, declaró en su página de Go Fund Me.

La ciudad natal de Adham, tras el desmoronamiento de la tregua entre los bandos que se disputan la ciudad, sufre constantemente bombardeos y ataques aéreos, y más recientemente la infantería del Gobierno lanzó una ofensiva para tomar las partes controladas por los rebeldes.