BuenosDíasNYC: La nueva cara de Penn Station

El gobernador Andrew Cuomo presentó diseños de la remodelación de la estación de trenes Pennsylvania del Midtown. Sería el enésimo cambio de un sitio que alguna vez tuvo uno de los edificios más bellos de la ciudad pero que la fuerza del mundo moderno ante el escándalo de muchos conservacionistas.

El nuevo esfuerzo de hacer la estación más acogedora y funcional costará $1,600 millones de dólares. El plan une a la estación actual con el edificio de la vieja oficina de correo de la calle 33 y la Octava Avenida. Se espera corredores más amplios, mapas de la estación en el piso y un cielo raso con ilustracciones. También habrá un nuevo “hall” para esperar los trenes de Amtrak. El proyecto estaría listo en 2020. Dale una mirada a las imágenes.

Estado del tiempo: Miércoles parcialmente nublado con una temperatura máxima de 71˚F y una mínima de 63˚F. Más del clima en el siguiente enlace.

Servicio de trenes: Dale una mirada al reporte de la MTA.

El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente. Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP y los parquímetros están activos.

Basuras matan a los pobres de Nueva York. Arrestan a un sospechoso por la explosión en El Bronx. Más noticias de tu ciudad

Pesca de fans.

welcome to my new followers! for those who do not know me, visit https://t.co/VRiYFfR1ly https://t.co/b1yEs31QFv pic.twitter.com/uPDTbPDUWE

— Alicia Machado (@machadooficial) 27 de septiembre de 2016