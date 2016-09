Videos: Así se defendió Thalía tras ser nombrada #LadyBájate

La cantante ha estado en el ojo del huracán luego de que saliera un video en donde le dice a un fan que se baje del escenario

No cabe duda que Thalía ha sido blanco de críticas en redes sociales estos últimos días debido al supuesto desplante que le hizo a un fan cuando le dijo que se bajara del escenario. Y como consecuencia de este hecho, algunos usuarios la apodaron #LadyBájate.

Ahora, tras todo ese alboroto, parece ser que los comentarios llegaron a oídos de la cantante, por lo que ha decidió reivindicarse a través de su cuenta de Instagram.

La mexicana compartió algunos videos en donde canta y baila junto a sus fans, para demostrar que la cercanía que tiene con ellos es real.

“Primera parte: ¡Ustedes son la bendición más grande que tengo como cantante! No hay nada que más llene mi corazón de amor que estos momentos que ustedes me regalan en mi escenario que es suyo. ¡Los adoro! ¡Y todas las aventuras que nos faltan juntos!!! I love you all so much! You fill my heart with love and dreams!!! #SoyFanDeMisFans”, escribió en el primer video.

“¡Como los adoro! ¡Verlos y pasar tiempo con ustedes es lo que más me llena de alegría! Ustedes son el motor que me empuja a seguir adelante. You guys are the engine that keeps me moving forward. I love you all so much! Seeing you and spending time with you is what makes me the happiest #SoyFandeMisFans #Fans #Love #AmigosPorSiempre #MDCNY #MDC”, puso como descripción en otro video.