VIDEO: Balea a cuatro en Dominicana y anuncia en YouTube que está en NYC

El Capri cometió el crimen por asuntos pasionales y dice que es 'Gringo'

Un hombre desafió a las autoridades dominicanas desde su auto exilio en Nueva York.

Yovanny Tavárez Pérez, alias El Capri, es noticia en el país caribeño por balear a cuatros personas en el parque de Santiago Rodríguez y luego publicar en YouTube un video en el que revela que se encuentra en Nueva York.

El tiroteó ocurrió el sábado y el sujeto habría llegado a la Gran Manzana el domingo. En el video el hombre se burla de las víctimas y las autoridades dominicanas.

“Qué lindo es llegar a donde uno pertenece”, dice Tavárez en la publicación. “Estoy aquí en la Gran Manzana, a los que decían que no podía a hacer eso. Quien me la hace, tarde o temprano me la paga, sin importar las consecuencias”.

Un canal de televisión local dijo que el hombre cometió el delito por asuntos pasionales.