Un “chip” sin sabor para quienes no estén registrados para votar

Entre las muchas estrategias para convencer a que la gente se registre como votante, la marca que fabrica los chips Doritos ha creado una muy curiosa que enseña a los jóvenes el lado malo de "no elegir y dejar que otros lo hagan por tí".

Si los candidatos no atraen a los jóvenes “millenials” a registrarse y votar, quizá sí pueda hacerlo una bolsa de Doritos.

Al menos esa es la apuesta de la compañía matriz de la popular botana en bolsitas (Frito-Lay) que ha logrado crear una ingeniosa campaña publicitaria y de mercadeo, mezclada con una campaña de responsabilidad social para invitar a los jóvenes a registrarse como votantes.

La campaña presenta una bolsa de Doritos sin color, sin sabor y sin crujido “creada para los que no están registrados para votar” destinada a mostrar que “si no eliges, alguien elegirá por ti”.

La marca se unió a la campaña Rock the Vote para recorrer colegios y universidades y realizar mitines informativos para que la juventud se registre para votar.

Este video muestra que la campaña también incluye el uso de máquinas dispensadoras que en realidad sirven para concientizar a los jóvenes respecto al derecho al voto.

La campaña también ha creado un “microsite” en Internet que ayuda a los posibles votantes en el proceso de registrarse para votar en sus respectivos estados y permite que manden una bolsa del Dorito aburrido a algún amigo o amiga que no esté registrado.

COBERTURA ESPECIAL DE LAS ELECCIONES

El tema del voto joven va más allá de una campaña de marketing: es un grupo de importante tamaño y que ha demostrado poco interés en participar en anteriores elecciones. De hecho, según un reporte de PEW, los “millenials” de origen hispano son el 44% (casi la mitad ) de los latinos elegibles para votar este año, que en total cuentan más de 27 millones de personas.

Pew también reporta que los “millenials” en general constituyen un 31% de los votantes elegibles en Estados Unidos, casi lo mismo que la generación “boomer”, la más numerosa de la historia, pero están lejos de participar en forma proporcional en las elecciones. De hecho, en 2012, sólo el 46% dijo haber votado. En 2008, cuando Barack Obama hizo una fuerte campaña hacia los jóvenes, un 50% acudió a las urnas.

Los más jóvenes entre los millenials votan aún en menor proporción.

Marisa González, de 18 años recién cumplidos, es una estudiante de Glendale Community College. La muchacha dijo este martes que no estaba segura de querer votar en noviembre, ya que ninguno de los candidatos le parece interesante.

“No me he registrado porque no veo razón para participar en este circo”, dijo González mientras esperaba un café en el Starbucks que está frente al college. “Durante la primaria no pude votar por Bernie, quien me interesaba y ahora la verdad no estoy segura de querer ser parte de esto”.

Como ejemplo, NALEO reporta que en California, menos del 16% de los jóvenes entre 18 y 24 años están registrados y los grupos peor representados son los latinos y afroamericanos, que irónicamente representan el grupo más grande de la población en ese estado.