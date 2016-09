Última Hora: Explosión por fuga de gas causa múltiples heridos en El Bronx

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) respondió a primera hora de la mañana a un aviso por una explosión causada aparentemente por una fuga de gas en El Bronx.

El accidente ocurrió en alrededor de las 6.20 a.m., en el 304 oeste de la calle 234, cerca de la Avenida Tibbett en Kingsbridge. Medios locales informan que más tarde, cerca de las 7.30 a.m. se produjo una segunda explosión que causó numerosos heridos.

Breaking photo: house explosion at West 234 Street in the Bronx. Multiple injuries. @PIX11News pic.twitter.com/cqC0KZiApG

— Anthony DiLorenzo (@ADiLorenzoTV) September 27, 2016