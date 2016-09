¡Rob Kardashian se vengó de su hermana Kylie Jenner en un ataque de ira!

Rob Kardashian ha publicado en sus redes sociales el número de teléfono de su hermanastra pequeña, Kylie, como venganza después de que esta le organizara junto al resto de mujeres de su familia una fiesta para celebrar su inminente paternidad, a la que no invitaron a su prometida Blac Chyna, madre de su futuro retoño.

“¿No has invitado a la madre de mi hijo a una fiesta del bebé que me has organizado? Deben de estar todos locos“, afirmó Rob en un tuit tras compartir con todos sus seguidores el número de su hermanastra pequeña.

“Y no me han hackeado. Esto es todo obra mía“, aseguró en otro para despejar cualquier tipo de duda.

Por el momento, la principal afectada por todo este escándalo, Kylie Jenner, aún no se ha pronunciado al respecto, aunque el mensaje en el que aparecía su información personal de contacto ya ha sido eliminado.

Didn't invite the Mother of my child to a baby shower you all were trying to throw for me ‼️? You all must have lost your damn minds ,,,🙋🏿

