Neoyorquinos ya pueden ir ‘al más allá’ acompañados de su mascota

La muerte ya no tiene por qué separar a los neoyorquinos de sus mascotas.

Gracias a una ley firmada este lunes por el gobernador Andrew Cuomo, los restos de las mascotas de los residentes de la Gran Manzana podrán ser enterrados con los restos humanos de sus dueños, siempre y cuando se consiga un consentimiento del cementerio.

La medida fue aprobada en primavera pero fue finalmente ratificada este lunes y, desde entonces, tiene efecto inmediato.

Today I signed legislation allowing New Yorkers to be buried with their pets in the same cemetery. https://t.co/gfqfdQpMkL

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) September 26, 2016