Mira cómo respondió Geraldine Bazán a quienes la criticaron de tener celulitis

La actriz envió a través de su cuenta de Instagram un contundente mensaje a sus detractoras

Luego de que la actriz Geraldine Bazán fuera víctima de críticas debido a su supuesta celulitis, es la artista quien decidió no quedarse callada y defenderse de quienes la atacaron.

A través de su cuenta de Instagram, Geraldine compartió una imagen donde se puede observar lucir sus piernas y envió un contundente mensaje a todas las mujeres que la criticaron.

Poooor que no solo de trabajo vive la mujer… Lol A disfrutar un ratito la vidorria 😎😎😎 si,sigo con dolor de muela,pero me entretengo y se me pasa (bueno se me olvida) #LA #mondrian Un vídeo publicado por Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el 26 de Sep de 2016 a la(s) 3:34 PDT

“Órale, dense vuelo. Tengo muchos defectos… “Flaca” para algunas, “gorda” para otras, celulitis, flacidez, etc. ¡Sí, claro! Soy mujer, no soy perfecta, orgullosa madre de 2, pero lo más importante y mi mayor cualidad es que soy feliz con lo que soy, como estoy y lo que tengo. Mujeres no queramos sentirnos menos miserables atacando a otra mujer, eso no ayuda… Vive y deja vivir”, señaló.

Tras su publicación, la esposa de Gabriel Soto recibió halagos por parte de algunas de sus admiradoras, quienes la felicitaron por sentirse orgullosa de su físico y dar la cara ante las críticas.