Latinos vieron confirmadas sus más bajas expectativas de Trump en el debate

Un 77% de los latinos vio a Clinton como ganadora y sólo un 13% a Trump. Aquí compartimos algunas de las opiniones de nuestros lectores respecto al debate. Nadie quiso, hasta el momento, partir una lanza por el republicano. Las críticas son devastadoras.

La mayoría de los latinos en Estados Unidos tenía bajas expectativas para Donald Trump en el debate del lunes por la noche, y tal parece que, después de verlo, su percepción del desempeño del magnate fue aún peor de lo que esperaban, y el de Hillary Clinton, mejor de lo que pronosticaban.

El lunes La Opinion difundió las cifras de la encuesta semanal de Latino Decisions, en las que un 63% pronosticaba un triunfo para Hillary Clinton en el encuentro y 16% lo hacía por Trump. Después del debate, Public Policy Institute reveló que 77% de los latinos le dio el triunfo a Clinton y solo un 13% al magnate de las torres doradas.

No fue fácil encontrar a latinos que declararan a Trump el ganador –y existen, a juzgar por ese 13%- pero a continuación compartimos algunas de las opiniones que recibimos por medio de email, Facebook y Twitter a la interrogante de parte de nuestros lectores sobre esta pregunta : ¿qué opinan del debate, quién gano o perdió?

Ana Cubas, Los Ángeles: “La preparación de Hillary Clinton fue obvia. Me imagino que estudió mucho, practicó con su equipo y fue obvio que Trump no lo hizo, y perdió el debate”.

Agustín Cruz, Atlanta: “Donald Trump fue la confirmación del cantinfleo”.

Melissa Salas Blair, Atlanta: “No entiendo por qué el sintió que podía interrumpirla cada dos segundos. Conozco a niños de tres años que tienen mayor control de si mismos y saben esperar su turno para hablar”.

José Roman Duque, Miami: “Anticipaba que Trump perdería la paciencia, y no me desilusionó. Estuvo más o menos calmado durante los primeros 26 minutos pero luego fue obvio que no estaba preparado, que sus respuestas eran lugares comunes que cualquier adolescente podía haber inventao y que tiene poco respeto por la ley y por los que considera inferiores a él. Ella está preparada, es un poco aburrida pero la realidad es que ser presidente es un trabajo muy serio, fue la más profesional y no perdió la paciencia en ningún momento”.-

Fernando Suarez del Solar, Escondido: “Ganaron la arrogancia y el cinismo de TRump. Sin mencionar su ineptitud”.

RG H Alvarez, Los Ángeles: Hillary se preparó, eso no se puede negar. Aunque le falta conectarse con la gente, bajarle un poco a eso de ser una típica política. Le falto un poco de Bernie. Faltó hablar de inmigración y de educación, que es una de las razones por las que estamos como estamos. Faltó el Medio ambiente, la crisis agua contaminada, la falta de agua. En cuanto a ese señor … miente y descaradamente, interrumpe, no tiene la menor idea de lo que está hablando. Lastimosamente su fuerza viene de un pueblo lavado del coco y sumamente decepcionado que ha caído pero culpa a los latinos que siempre somos los chivos expiatorios de todo.

Tony Gutierrez, Orange: Tantos años en el servicio público le ayudan a Hillary Clinton para tomar el cargo mas importante. Eso se vió reflejado en el debate ya que ella es alguien con propuestas y no a la espera de un golpe de suerte como ha sido la vida de Trump.

Andy Rosillo, Los Angeles: Los debates se han convertido en una competencia de popularidad donde no se discuten temas reales. Faltan 40 días para las elecciones y no hay planes concretos de acción de los candidatos sobre inmigración, salud, reforma financiera, solo “memes” y “frases interesante”. Me cuesta apoyar del todo a Clinton, ella necesita atacar duro. Ella parece que sólo está pendiente de un “focus group”. No veo su identidad. No hay duda que tiene la experiencia y sería mejor presidente, pero antes tiene que pelear y ganar. Nuestra nación está pobremente educada, no es capaz de separar realizada de ficción. ¿Nos extraña que Trump sea candidato?

David Ayón, Los Angeles: Trump salió tan mal que revivió la conversación sobre si debería o no participar en el resto de los debates. Su mismo partidario Rudy Giuliani lo dijo después del debate.

Alex Villegas, Houston, Texas:

Patricia Lopez, Los Angeles: Antes de ser electa como la candidata demócrata a Clinton se la criticó por “falta de carisma”. El lunes me di cuenta que no es poca personalidad, es educación y conocimiento lo que tiene. Me cuesta creer que TRump es candidato después de las tonterías que dijo anoche. Que es “smart” por no pagar impuestos. Que Estados Unidos tiene aeropuertos del tercer mundo (no hay ido a Centroamérica?), que “la ley y el orden” es la solución, o como yo lo interpreto, solo los ricos pueden estar armados. Y el certificado de nacimiento. Clinton habló de una realidad que nos afecta a muchos, soy madre soltera de dos muchachos en universidad, les he visto preocupados por los costos, yo igual, estresada y triste en ocasiones, muchos vivimos de mes a mes.