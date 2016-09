Foto: Hospitalizan a protagonista de ‘Señora Acero 3’

Carolina Miranda tuvo que parar las grabaciones de la serie de Telemundo

A pocos días de concluir las grabaciones de la narcoserie “Señora Acero 3: La Coyote” la protagonista tuvo que ser hospitalizada.

Carolina Miranda compartió con sus seguidores una imagen en la que explica porque tuvo que ser internada.

“No pues para que me derrumben si es muy complicado, quien dijo que es fácil…”, escribió Miranda en Instagram.

“Pero mañana volvemos a grabar y terminamos este proyecto con todo y cansancio extremo”, dijo.

Sus compañeros de la serie de Telemundo no tardaron en preocuparse por la salud de Caro mandandole buenos deseos.

Oka Giner (Rosario) escribió: “Ha sido difícil, y quien más se la ha partido has sido tú amiga, no por nada sigues y seguirás siendo la lider del primetime, y Dios le da sus mayores guerras a sus mejores soldados, estoy muy orgullosa de ti y no me queda duda, eres una guerrera”.

Mauricio Henao (Pepito) también mandó sus buenas vibras escribiendo: “¿Todo bien Caro? Vas con todo”.

Lincoln Palomeque (Manuel Caicedo) escribió: “Dala con toda guerrerita.”

“La Coyote” respondió a sus compañeros actores lo siguiente: “Es un bache nada más. Los quiero de verdad con el corazón”.