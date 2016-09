De Messi a Usain Bolt: las estrellas del deporte saludaron a Francesco Totti por sus 40 años

Roma está de fiesta: este martes cumple 40 años el máximo ídolo del club, Francesco Totti, quien seguirá jugando profesionalmente hasta que termine la actual temporada. Por eso, las estrellas del mundo del deporte se rindieron a sus pies para desearle un gran día. De Lionel Messi a Usain Bolt, nadie quiso quedarse afuera del festejo.

“Hola Francesco, antes que nada feliz cumpleaños, que pases un lindo día. Siempre te admiré y el día que te conocí mucho más todavía. Quiero desearte lo mejor y espero verte jugar un par de año más”, dijo Messi en un video que se viralizó por Twitter.

Totti recibió un mensaje además por parte del nueve veces oro olímpico Usain Bolt, que es un gran admirador del fútbol. “Feliz cumpleaños de una leyenda a otra. Ha sido un honor conocerte, sigue así, yo estaré viéndote”, afirmó el jamaicano.

“Happy birthday from one legend to another”—Usain Bolt with a message for Francecso Totti 🙌🏼

(via @TottiPress)pic.twitter.com/v4ovgjccjq

