Cecilia Galliano responde a las quejas de bullying de una compañera de ‘Sabadazo’

Entérate qué dijo la conductora argentina sobre los supuestos malos tratos que le hizo a Araceli Ordaz 'Gomita'

Después de que Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como “Gomita”, declarara que fue víctima de bullying por parte de sus ex compañeras del programa “Sabadazo”, Cecilia Galliano desmintió estas acusaciones y afirma que a veces su personalidad puede ser malinterpretada.

Gracias ❤️🙏🏻 Fue una maravillosa experiencia Sabadazo hoy acaba este ciclo como empezó felices y contentos, agradecida con Dios por la oportunidad que me dio, por la gente que puso en mi camino y por la que seguirá conmigo que son mis FANS… GRACIAS A USTEDES CRECIÓ GOMITA Y NUNCA ME DEJARON DE APOYAR LOS AMO Y USTEDES SON LO QUE ME DEJO SABADAZO, Gracias sabadazo por todo lo vivido….. Te llevo en el ❤️ literal Sabadazo me vio crecer en todos los aspectos..🙈👏🏻🙏🏻 #HastaSiempreSabadazo Una foto publicada por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el 17 de Sep de 2016 a la(s) 10:42 PDT

“La respuesta es simple, fueron seis años, en seis años lo primero de lo que se enteran es si hay problemas, y en seis años no hubo nada, no sacaron nada. Yo soy una “bestia”, a lo mejor no mido las consecuencias, pero era un programa muy variado y pasaba de todo, si hacer bullying es porque pasé y te di un empujón, pues sí, eso pasó seis años”, dijo tajante para las cámaras de “Hoy”.

#GraciasSabadazo por permitirnos conocer mucho más a @ceci_galliano y ver toda su alegría cada Sábado por 6 años. #Sabadazo #SabadazoMeEncanta #SabadazoQuéPrograma #LaFiestaDelSábado ❤🎉👏 Una foto publicada por Sabadazo Oficial (@sabadazooficial) el 24 de Sep de 2016 a la(s) 2:21 PDT

Cecilia también afirmó que tiene un carácter fuerte y que por lo mismo, sus acciones pueden tomarse a mal, dejando en claro que jamás tuvo algo en contra de Aracely.

