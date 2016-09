Video: Sofía Vergara no entendía porque Salma Hayek no aprendió inglés

La estrella colombiana contrató al mejor profesor de inglés

Aunque el acento colombiano de Sofía Vergara en la serie “Modern Family” le ha reportado la fama y el cariño de los telespectadores, la intérprete no dudó en invertir buena parte de sus recursos económicos en clases de pronunciación poco después de mudarse a Los Ángeles, ya que entendía que mejorar su inglés era vital para triunfar en la industria de Hollywood.

“Me gasté mucho dinero cuando decidí que iba a dedicarme a la interpretación. Decía: ‘Voy a mudarme a Los Ángeles, así que tengo que contratar al mejor profesor de inglés. No entiendo cómo Salma Hayek y Penélope Cruz no pueden aprender a hablar perfectamente, ¡yo voy a hacerlo!’“, bromeó la actriz en el programa de la televisión estadounidense “Harry”.

A pesar de su optimismo al ambicioso objetivo, Sofía reconoce también que su hijo Manolo (24) acaba siempre sumido en una profunda desesperación cuando tiene que ayudarle a pronunciar correctamente las líneas de sus diálogos en la serie.

“Él suele estar conmigo cuando estoy estudiando el guión… y me dice siempre: ‘Mamá, te acabo de corregir hace dos segundos y has vuelto a pronunciar mal la palabra”, comentó Sofía.

La relación tan especial que la actriz mejor pagada de la televisión -casada desde noviembre de 2015 con el atractivo Joe Manganiello– mantiene con su único hijo tiene mucho que ver con el hecho de haber sido madre a la temprana edad de 20 años.

“Es fantástico tener hijos cuando eres joven, porque tienes mucha energía”, confesaba recientemente al periódico Daily Mirror, para posteriormente explicar por qué los colombianos, a su juicio, son capaces de afrontar las dificultades con una actitud más positiva de lo habitual.

“Creo que mi familia es muy divertida. Los colombianos lo necesitamos porque venimos de tiempos duros y a veces la única forma de sobrevivir es reírnos de nosotros mismos y de esas situaciones”, indicaba.

