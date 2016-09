Aún no hay decisión definitiva respecto a extradición del “Chapo”

La defensa del capo sigue pendiente de la resolución del juez sobre su traslado a EEUU, tras una audiencia celebrada hoy en la Ciudad de México

La defensa de Joaquín “el Chapo” Guzmán sigue pendiente de la resolución del juez sobre la extradición del capo a Estados Unidos, tras una audiencia celebrada hoy en la Ciudad de México, dijo a Efe el abogado Andrés Granados.



“Teníamos que venir a ver si se llevaba a cabo la audiencia. El juez no ha tomado ninguna resolución, todavía no, puede ser al rato, no sabemos”, apuntó Granados, quien encabeza la defensa del capo, a su salida del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia de Amparo.

En esta audiencia, que arrancó sobre las 10.45 hora local (15.45 GMT) y se alargó aproximadamente una hora, se analizaron los dos amparos interpuestos por los letrados del líder del cártel de Sinaloa para evitar su extradición a Estados Unidos.

“El amparo sigue hasta que él (juez) lo determine. Y no hay fecha, no depende de nosotros, depende de él. Este 26 de septiembre” puede tomar la decisión “en la tarde, pero no nos consta a nosotros”, insistió.

Y es que los abogados de Guzmán habían señalado que el juez podría tomar este lunes una decisión sobre los amparos presentados contra la extradición del narcotraficante.

No obstante, afirmaron que si el juez les negaba los amparos, impugnarían a un tribunal colegiado, lo que a efectos prácticos, implicaría un nuevo análisis del caso que duraría “entre tres y seis meses”.

El líder del cártel de Sinaloa fue recapturado en enero de este año y ha escapado de dos cárceles de máxima seguridad mexicanas, en 2001 y 2015.

En esta última ocasión se fugó a través de un túnel que conectaba su celda con el exterior del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez (Estado de México).

En mayo de este año, tras varios meses de encierro en el mismo penal del que se fugó, fue trasladado a Ciudad Juárez, en Chihuahua, en una sorpresiva operación del Gobierno que desató todas las alarmas sobre una inminente extradición.

En otro tema, Granados explicó hoy que la defensa presentó en un juzgado de Toluca, en el central Estado de México, un peritaje elaborado por un médico que evalúa la situación en prisión del líder del cártel de Sinaloa.

Aseguró que pronto darán a conocer el resultado de estos estudios, que también incluye un examen psicológico del preso que todavía no se ha entregado al juez.

Tras esto, será el magistrado quien podría “ordenar que cambie la situación del señor Guzmán y que cambie la situación de tortura que existe contra él”.

Sobre el capo, reiteró como en otras ocasiones que “está mal, aislado y deprimido” y que no sale de su celada “para nada”.

“Está en un cuarto de cuatro metros”, denunció.

Remarcó que tanto la familia como la propia defensa de Guzmán no piensan tirar la toalla ante una posible extradición del narcotraficante.

“No es tan fácil que le digamos al Gobierno: ‘sólo llévatelo’, nada más porque sí. Tenemos que pelear, es nuestra obligación”, concluyó.