Video: Atacan a Ryan Lochte en ‘Dancing With the Stars’

Un par de hombres invadieron el escenario y fueron detenidos por seguridad y luego detenidos

Ryan Lochte, el nadador estadounidense que saltó a la fama mundial no por sus oros olímpicos sino por haber mentido diciendo que fue asaltado en Río, sufrió un intento de ataque en el reality ‘Dancing with the Stars’, donde participa bailando. Los agresores fueron neutralizados.

Suspenden por diez meses al nadador Ryan Lochte

Según el sitio TMZ.com, los agresores fueron arrestados por la Policía de Los Ángeles.

Uno de los protestantes dijo a Access Hollywood que incluir a Lochte en el programa fue una mala decisión por que hizo ver mal a los estadounidenses.

“Lochte es un mentiroso… queremos publicitar que esta es una mala decisión, tener a un mentiroso”, dijo Lochte al programa de farándula.