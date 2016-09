Receta del día: 17 cocteles con tequila

Bebidas para celebrar las fiestas patrias de septiembre

Exponentes de talla internacional dieron vida a creaciones que llevan a Tequila Casa Dragones Blanco como protagonista, con el fin de celebrar este mes de septiembre, lleno de fiestas patrióticas como la Independencia mexicana.

Tequila Casa Dragones está comenzando a expanderse en el mundo. Rusty Cerven, del Connaught Bar, el bar #1 de 50 Best Bars, describió su experiencia de trabajar con esta bebida: “Me parece que es ideal para coctelería por la pureza y honestidad de su sabor a agave, que lo hacen una bebida muy noble para crear coctelería de autor. Estoy muy entusiasmado de que pronto podremos contar con ustedes en Londres”.

Los mixólogos invitados de Tequila Casa Dragones y sus creaciones fueron las siguientes:

RUSTY CERVEN / THE GIBSON

Comenzó su carrera en Eslovaquia, donde fue bar manager del Paparazzi Cocktail Bar antes de mudarse a Londres. A partir de ese momento, estuvo detrás de la barra del premiado Connaught Bar (#1 Bar de 50 Best Bars) como senior mixologist y representando a la competencia Bols Around The World como el Ganador Mundial de 2013.

En 2015 abrió su bar The Gibson con Marian Beke. Este año lanza su nueva aventura, Liquid Journey.

Coctel: Steps of the Jimador

Ingredientes:

50 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

Cabello de maíz o fibras de agave secas

10 ml de Becherovka

10 ml de jarabe de canela

20 ml de vino Tawny Port

JOSÉ LUIS LEÓN / LIMANTOUR

En los últimos años, José Luis se ha posicionado como uno de los mejores bartenders a nivel nacional, hecho que ha reforzado con el primer lugar en el prestigioso concurso World Class México 2010, que le permitió ser parte de la edición mundial celebrada en Atenas, Grecia, el mismo año.

En 2012, ganó el primer lugar del concurso “Tradición y Vanguardia”, auspiciado por la marca española González Byass, y el concurso Tahona Society Cocktail Competition en 2014. Ha sido finalista en las ediciones nacionales de concursos como Bacardi Legacy y Bols Around the World. Actualmente, se desempeña como bar manager en Licorería Limantour.

Coctel: Old George Sour

Ingredientes:

60 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

5 ml de Absinth

25 ml de limón verde

20 ml de jarabe de pepino

8 hojas de albahaca

OMAR HAMUD / KING COLE ST. REGIS

Apasionado de la composición química de los ingredientes, inició su carrera en 2013 en La Hacienda de los Morales. En 2014, inició como barback en Limantour Polanco, para después convertirse en bartender del nombrado uno de los 50 mejores bares a nivel mundial.

Participó en concursos como el Srappi Bitters, Bacardi Legacy y World Class donde llegó a semifinales colocándose entre los mejores del país. En junio de 2016 se sumó a The St. Regis Mexico City como mixólogo residente del King Cole Bar, en donde, dos semanas después, ganó el concurso para crear el Signature Bloody Mary de The St. Regis Cairo.

Coctel: Astor IV

Ingredientes:

30 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

25 ml de jarabe de manzana

1/4 de manzana macerada

5 gotas de jugo de limón verde

Top de champagne

ISRAEL ORELLANA / XAMAN

Ha trabajado como barman y mixólogo en Gin Gin y Departamento, en la Ciudad de México. En Guadalajara se desempeñó como master mixólogo en Cortez Cocina Auténtica, elaborando las cartas. Fue finalista en The House of Angostura 2016; Made With Love 2015 y 2016. Cuenta con seis años de experiencia. Receta del día: Ensalada de pollo y pesto, saludable y rápida (video)

Coctel: Espíritu ancestral

Ingredientes:

50 ml Tequila Casa Dragones Blanco

15 ml licor de naranja

15 ml jarabe de tamarindo

2 cucharadas de puré de yaca

Top de ginger-ale y soda

EDGAR RUEDA

Su curiosidad por entender cómo se desarrollan los sabores, las texturas y los colores en las bebidas nació hace ocho años en una barra de la Torre Mayor. Esta necesidad de crear sensaciones lo llevó a la investigación de nuevos métodos para crear sus propios ingredientes que, en combinación y balance, logren que los comensales tengan apertura a nuevas experiencias sensitivas.

Coctel: Margarita Diamante

Ingredientes:

50 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

50 ml de jarabe natural

30 ml de Cointreau

10 ml de agua de rosas

4 gr de ácido cítrico

4 gr de sal de mar

100 ml de agua

1 pz de hielo en forma de esfera

ALEJANDRO BLANCO / ANATOL

Se desempeñó como jefe de bar en Barraca Orraca, de Grupo Anderson’s y L’Alsace, del Hotel Presidente Intercontinental, donde se dedicó a la creación y diseño de menús de coctelería, administración de bares, supervisión y operación del área de bebidas en general.

Posteriormente llegó a Anatol, uno de los sitios más concurridos de Masaryk, donde sus mezclas han dado el toque adicional a la increíble cocina rústica del lugar.

Coctel: Margarita Ensenda

Ingredientes:

50 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

30 ml de Controy

30 ml de jugo de limón verde

10 ml jarabe natural

Espuma de sal de colima

Garnish:

Ralladura de limón verde

ANTONIO LAI / QUINARY HONG KONG

Dueño del Quinary Hong Kong, considerado el número 39 en la lista de los World’s Best 50 Bars, actualmente es copropietario de varios de los mejores bares de coctelería en Hong Kong.

Conocido mundialmente por su talento en la barra, así como por su trayectoria como consultor y autor de libros, es un apasionado de la mixología multisensorial.

Coctel: Casa Meringue Pie

Ingredientes:

30 ml de Tequila Casa Dragones

30 ml de Limoncello

20 ml de claras de huevo

30 ml de jugo de limón amarillo

40 ml de jugo de limón verde

10 ml de jarabe natural

Coctel: The Other One

Ingredientes:

30 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

15 ml de jarabe de agave

3 ml jugo de limón verde

Pimiento verde macerado

Aire de salsa Tabasco

AZHANTY DOKINS

Comenzó su carrera hace 9 años. Poco a poco fue buscando su propio estilo, mezclando distintos ingredientes y logrando un equilibrio en la coctelería de autor. Su intención es lograr que la gente realmente tenga una experiencia nueva con cada trago.

Coctel: Dragones 16

Ingredientes:

50 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

1 pz de piña en trozos

15 ml de miel de agave

10 ml licor de agavero

20 ml de jugo de limón verde

Garnish:

Flores pensamiento o flores orgánicas

JAIME MORALES / FIFTY MILLS

Originario de Playa del Carmen, comenzó a trabajar a sus 18 años en una barra en el corredor culinario Purveyor 46, donde descubrió su pasión por los destilados. Compartió barra con los mejores bartenders de Gin Gin durante un año. Actualmente trabaja en el proyecto Fifty Mills, dentro del hotel Four Seasons Ciudad de México.

Coctel: 50 Dragons

Ingredientes:

50 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

10 ml de infusión de té negro

10 ml de jarabe de rosas y violeta

25 ml de jugo limón verde

1 dash de bitter de lavanda Scrappy’s

1 flor comestible

LLINA MONGE / CANTINA LA NO. 20

Orgullosamente mexicana, siempre busca tendencias que enriquezcan la cultura y experiencias de su país. En su posición como bar manager y mixóloga corporativa de La No. 20 y en sus 10 años de experiencia, ha trabajado en cadenas de hotelería, restaurantes, bares y cantinas como creadora de cartas de coctelería de la cadena CMR, así como en Puntarena y de Padrinos y Sobrinos.

Coctel: Metrópolis

Ingredientes:

45 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

15 ml de concentrado de jamaica

10 ml de reducción de chapulín

5 ml de licor de mango Onilikan

15 ml de jugo de lima

ZOLTAN NAGY / BOUTIQ’BAR

Se ha especializado en la apertura de bares alrededor del continente europeo, colocando al Boutiq’Bar como uno de los 50 mejores en el mundo. En 2016 abrió Bitter Mendez en Viena. Forma parte de varios paneles de jueces en competencias internacionales.

Coctel: Bitter Mendez

Ingredientes:

50 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

2 dash de solución salina

20 ml de jugo de limón verde

15 ml de jarabe natural

40 ml de jugo de piña

Top de agua tónica

Coctel: Dragones Sazerac

Ingredientes:

50 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

5 ml de vainilla

3 dash de sazerac

2 dash de Absinth

OSVALDO VÁZQUEZ / THE CAPE

Mixólogo y manager de bebidas en The Cape Hotel al que se unió tras liderar diversos resorts y hoteles de lujo en Los Cabos, incluyendo The Resort at Pedregal y el antiguo Nikki Beach. En 2015, fue uno de los 11 ganadores del gran premio en el G’Vine Global Bartender Challenge. Vázquez se enorgullece de usar ingredientes de temporada, frecuentemente hechos en casa. Lanzó su propia línea de bitters añejos inspirados en sabores de México, llamados Bitter and Barrel, usados en todo el mundo. Realiza catas semanales en The Cape, incluyendo la Experiencia Agave, para llevar a los huéspedes a través de un viaje por el tequila, el mezcal y otros licores de agave regionales.

Coctel: El capellán

Ingredientes:

60 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

30 ml de jugo de piña natural

30 ml de jugo de toronja

15 ml de jugo de limón verde

1 cucharada de miel de agave

Aceite de chile chilhuaque

Garnish:

Origami gruya

MANUEL VALERO / LA BUENA BARRA

Consultor y mixólogo por 15 años. Ha colaborado con sitios como Project México y Buena Barra México. Ha trabajado y desarrollado master classes en Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Panamá. Obtuvo tercer lugar en el Torneo Nacional Pisco Colombia 2014; campeón nacional de Dardo 2015, catalogado como el mejor bartender en coctelería mexicana de vanguardia en 2015.

Trabajó en Malquerida, en Durango; Iguana Rock Bar, en Durango; Pata Negra Condesa; y Restaurante Aristóteles. Actualmente trabaja en la realización de su libro Mexicoctel (El sueño de un mexicano).

Coctel: Pink Dragon

Ingredientes:

Tequila Casa Dragones Blanco

Jugos cítricos

Falernum

Hibiscus

Iceball

Maracuyá

Aloe vera

Flor del Pensamiento

BlackBerry

GERMAN ORTEGA / THE COMRADE

Inició su carrera como bartender en la Opera House de Sidney, y ahí encontró su verdadera pasión. Después de recorrer múltiples bares en Australia regresó a México, donde ganó el Bacardi Legacy Cocktail Competition en 2011. Tartar de atún, receta perfecta para el fin de semana

Posteriormente, fungió como gerente general en Patio 3+1, en San Miguel de Allende. Actualmente lidera su propio proyecto, The Comrade, ubicado en el corazón de Polanquito.

Coctel: Lima Conde

Ingredientes:

60 ml Tequila Casa Dragones Blanco

2 gajos de lima macerados

15 ml Martini bianco

15 ml de jugo de limón verde

20 ml de jarabe de cardamomo

Garnish:

Lima y cardamomo

ISAAC MARTÍNEZ / HANKY PANKY

Comenzó su carrera hace 10 años en el Hotel St. Regis y Huset, actualmente es parte del equipo de mixólogos de Hanky Panky. Fue semifinalista en World Class en el 2015. Isaac es un apasionado de transmitir sus experiencias a través de sus creaciones.

Coctel: Tonally

45 ml de Tequila Casa Dragones Blanco

15 ml de jugo limón amarillo

15 ml de miel de agave

22.5 ml de vinagre de elote

5 ml de aceite de ajonjolí

Granish:

Hoja de elote seca

Elote tierno

Polvo de jamaica

La Barra México tiene como objetivo hacer notar el gran talento mexicano en el mundo de la mixología, al igual que Tequila Casa Dragones quien reunió a los mejores mixólogos de México y 3 mixólogos internacionales de 50 Best Bars, construyendo en conjunto una de las culturas cocteleras más dinámicas e innovadoras del mundo.