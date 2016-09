¿Hillary Clinton utiliza una doble?

A raíz del episodio médico que sufrió en el evento de conmemoración del 11-S, opositores divulgan teoría en redes

La polémica está servida… Los partidarios del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, aprovecharon el más reciente traspiés de su contrincante Hillary Clinton en un evento en Nueva York para sostener la teoría de que la exsecretaria de Estado utiliza a una doble porque su condición de salud le impide presentarse a los eventos de campaña.

La discusión comenzó en redes el domingo, luego de que Clinton abandonó la ceremonia en conmemoración al 15º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, debido a un “episodio médico”.

En un principio, medios reportaron que se trató de un desmayo debido al calor. Horas después, la médico personal de la aspirante dijo que Clinton padece neumonía.

Simultáneamente a las declaraciones de la doctora Lisa Bardack, se le vio a Clinton paseando por las calles de la Gran Manzana.

Opositores de la demócrata, de inmediato, compartieron fotos en Twitter en las que señalaban que la persona que recorría la ciudad era una doble. Algunos la identificaron como Teresa Barnwell, una popular imitadora de la política.

Sin embargo, Barnwell publicó un mensaje para afirmar que se encontraba en Los Ángeles, California.

Was It Hillary Clinton’s Body Double Teresa Barnwell Who We Saw After Clinton’s Stroke/Seizure at the 9/11 Ceremony… pic.twitter.com/ogsMqP6KFr — King Robbo (@realkingrobbo) September 12, 2016

“Gente, cálmense. Estuve en Los Ángeles hoy, todo el día. Estaba calentándome con vuestras cabecitas obsesionadas con las conspiraciones. Váyanse a dormir”.

Lo anterior no detuvo a usuarios que seguían estableciendo diferencias con fotos, una correspondiente a Clinton y otra de la supuesta doble. Algunos destacaban que la nariz de Clinton es más respingona de como luce en las fotos. Otros encontraron diferencias en el lóbulo de la oreja y en la longitud de los dedos.

#ClintonBodyDouble Is this the same person in this pic? pic.twitter.com/0sNWIYxCiS — DeplorableMonkeymilk (@crosstown_usa) September 11, 2016

Body double before & after #ClintonCollapse? Just a theory, but nose looks very different. #HillaryHealth pic.twitter.com/Jb7owR5OGx — Alt Right (@_AltRight_) September 11, 2016