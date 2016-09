Fans del PSV interrumpen el sueño del Atlético de Madrid con juegos artificiales

Este martes, arrancan las actividades en la Champions League y con ello, las hostilidades y rivalidades entre aficionados de los equipos que estarán participando en el torneo.

Los seguidores del PSV se caracterizan por llevar a cabo una serie de actividades en contra del conjunto rival y ahora fue el Atlético de Madrid su más reciente víctima.

Resulta ser que un grupo de aficionados del conjunto “Granjero” se ubicó a las afueras del hotel en donde se encuentra concentrado el conjunto “Colchonero” y justo a la media noche, comenzaron a lanzar una serie de fuegos artificiales con la intención de interrumpir el sueño de los futbolistas.

PSV fans welcome Atletico with fireworks outside their hotel last night (via @Staantribune) pic.twitter.com/m0fb9o5EY7

— Ball Street (@BallStreet) 13 de septiembre de 2016