Este video viral demuestra que una serpiente puede ser una adorable mascota

Y parece contenta con su nuevo juguete

No cualquiera se anima a tener una serpiente de mascota, aunque no todas las especies son fulminantemente venenosas. Tal es el caso de la boa keniana de arena, que crece un máximo de 90 centímetros y no es venenosa.

La boa keniana de este video se llama Waffle y ha causado sensación en YouTube. A sólo 3 días de su publicación en la cuenta de Jenny Gaines, el clip acumula más de 7 millones de reproducciones.

Y es que muestra el momento en que la pequeña Waffle salta de la palma de la mano de su dueña hacia su juguete nuevo: una cama de arena para tortugas.

De inmediato Waffle se entierra en la arena hasta que sólo deja su cola fuera del contenedor. Segundos después, en el otro extremo, se puede ver su diminuta cabeza asomándose entre la arena con una expresión poco imaginable en un reptil; no por nada el video de Waffle se ha hecho viral.