Video: Rob Kardashian y Blac Chyna revelaron el sexo de su bebé

Después de que Rob Kardashian y su prometida Blac Chyna anunciaran este domingo en la premiere de su programa de telerrealidad ‘Rob & Chyna’ que estaban esperando una niña, la familia de él no ha tardado en recurrir a su herramienta favorita, las redes sociales, para felicitar a la feliz pareja por la noticia y desearle todo lo mejor, demostrando así que cualquier diferencia que pudiera existir en el pasado entre Chyna y las hermanas de su futuro marido es ya cosa del pasado.

“¡Es una niña! Me alegro mucho por Rob y Chyna. Me muero de ganas de darle la bienvenida al mundo a esa pequeñita”, escribió la madre de Rob, Kris Jenner, en su cuenta de Twitter.

IT'S A GIRL! So happy for Rob and Chyna! Can't wait to welcome this new little love bug to the world. #RobandChyna pic.twitter.com/awSeqZnouh

— Kris Jenner (@KrisJenner) September 12, 2016