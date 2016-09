Sergio Bueno regresa a Jaguares

Por segunda ocasión, este DT tomará la dirección de dicha escuadra

Sergio Bueno ya es el técnico de Jaguares…otra vez.

Carlos Hugo López Chargoy, propietario del club Chiapas FC, confirmó que el extimonel del Cruz Azul entra al cargo en el equipo del sureste tras la salida de José Cardozo, para quien el trabajo no se reflejó en los resultados.

“Es Sergio Bueno. Con Sergio hemos trabajado en tres etapas distintas y gracias a Dios, siempre nos ha ido bien. Ya me la jugué con Sergio en San Luis, nos salvamos, en Jaguares nos salvamos y va de nuevo a Jaguares”, expresó López Chargoy a CANCHA.

“Aquí pierdes dos juegos seguidos y te caes. Hay que empezar a remontar la cima”, agregó el directivo.

Chargoy indicó que la contratación de Bueno se debe, en gran medida, a esa experiencia para rescatar a equipos en riesgo de descenso, como ahora tiene Jaguares al estar en el penúltimo sitio de la Tabla de Cocientes.

El dueño del conjunto chiapaneco aceptó que analizará medidas a tomar con algunos jugadores porque hasta el momento, le quedan a deber al club, pero lamentablemente el “hilo se corta por lo más delgado” y tuvo que prescindir de Cardozo.

“Desgraciadamente las cosas no se dieron, excelente técnico (Cardozo), tipazo, pero cuando las cosas no se dan, hay que dar un cambio para ver si se encuentran los resultados porque por trabajo, la verdad Pepe trabaja muy bien. No creo que haya sido grilla ni nada, simplemente los jugadores no encontraron el sistema de Pepe”, sostuvo.

“Creo que todavía tienen una deuda con el club los jugadores. El hilo se corta siempre por lo más delgado, pero ya tomaré cartas en el asunto sobre algunos jugadores”.

Y dejó en claro que no han vuelto a surgir ofertas por la franquicia y no hay intención de venderla.

“Ahorita no hay nada, Jaguares está en Chiapas, vamos a jugar en Chiapas y vamos a echarle las ganas”, dijo López Chargoy.