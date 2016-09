Senadora estatal de Colorado advierte: “Trump es rídiculo, pero puede salir elegido”

DENVER.- Recorriendo los barrios del distrito 6 en Colorado, la senadora estatal demócrata, Morgan Carroll, instó este lunes a los latinos a salir a votar en noviembre, tras advertir de que el aspirante presidencial republicano, Donald Trump, “es rídiculo pero aún puede salir elegido”.

En entrevista con este diario, Carroll reconoció que el mensaje de Trump está calando en muchos votantes, pero confía en que los latinos le ayudarán a desbancar al legislador republicano, Mike Coffman, de su escaño en la Cámara de Representantes, porque la gente quiere “soluciones” y no retórica.

“Trump no salió de la nada. Las semillas de ideas como construir un muro y que México lo pague; de faltarle el respeto a un juez, y de que el presidente (Barack) Obama no es un estadounidense, empezaron con gente como Mike Coffman y (el excongresista) Tom Tancredo…tenemos la responsabilidad no solo de hablar de las políticas sino también de denunciar la xenofobia”, aconsejó.

Carroll y Coffman se disputarán el próximo 8 de noviembre el escaño por el distrito 6 en Colorado, un distrito que antes era un firme bastión republicano pero que, tras la reconfiguración del mapa electoral en 2010, tiende a inclinarse por los demócratas.

Hay un clima político “feo”, precisó, pero “la mayoría de los votantes no lo apoya”, y la clave estará en la movilización de la base demócrata, según Carroll, una líder progresista que ha representado a los votantes desde hace 12 años.

“A la mayoría de los votantes les interesan asuntos como trabajos bien remunerados, sitios de trabajo seguros, una buena educación, incluyendo Head Start… también necesitamos lograr una reforma migratoria para esta comunidad”, señaló Carroll, cuyo lema de campaña es “Logremos resultados reales”.

Carrollo ha destacado su apoyo a una reforma migratoria y su trayectoria en el Senado estatal, donde ha impulsado más de un centenar de reformas estatales, según su campaña.

El peso del voto latino

Los latinos conforman el 21% de la población en Colorado, y poco más de 555,000 son elegibles para votar. En el distrito 6, son el 20% del electorado en el distrito 6, aunque Carroll estimó que solo el 19,4% está inscrito para votar en noviembre.

En el distrito se habla más de un centenar de idiomas, uno de cada cinco residentes es latino y un 15% nació en el exterior. Además, hay muchas familias con estatus migratorio mixto, por lo que la inmigración es un tema dominante en la zona.

Carroll está consciente de que Trump está sumando apoyo entre los votantes blancos de la clase trabajadora con tácticas de miedo y culpando a los inmigrantes por su declive social.

“En vez de culpar a otros, la gente necesita escuchar explicaciones de por qué no avanzan, por qué la clase media se ha estancado en 20 años, por qué el costo de la vida sigue subiendo…y hay que señalar que hay políticas que salen del Congreso que favorecen la desigualdad salarial”, subrayó.

Para Carroll, una manera de vencer la xenofobia “es con datos que demuestren las contribuciones positivas de los inmigrantes a nuestro país”, y la otra manera es “poniéndole un rostro humano” a su presencia en el estado.

Según una encuesta reciente de Latino Decisions, la aspirante presidencial demócrata, Hillary Clinton, aventaja a Trump entre los votantes latinos 70%-19% a nivel nacional, y en Colorado, 72%-17%.

The Trump Effect in the Swing States: New State Polling from American’s Voice and Latino Decisions: New poll… https://t.co/7KqRSffSZV

— Latino Decisions (@LatinoDecisions) September 9, 2016