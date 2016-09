San Francisco Deltas: Emprendimiento para la comunidad del fútbol

El escenario es común en la era de los startups en el área de la Bahía de San Francisco: una oficina sin cubículos en un viejo edificio industrial, un equipo de trabajo que no encaja con el concepto tradicional de empleado, y un menú de cervezas artesanales o barras nutritiva en la cocina.

Lo que cambia es el producto. En la oficina de San Francisco Deltas no se crea un app o un dispositivo para agilizar la vida: aquí que se construye un club de fútbol. Los Deltas no han jugado un minuto de manera oficial, pero sus colores comienzan a manchar a la ciudad.

“Veo en el fútbol una oportunidad de hacer algo por la comunidad, de unir a la gente, es una oportunidad más allá de los campeonatos”, dice Brian Andrés Helmick, el colombiano que ejerce como presidente del club que debutará en 2017 en la North American Soccer League (NASL), catalogada como la segunda división del fútbol de Estados Unidos y Canadá.

Helmick llega al deporte rey después de años en Wall Street y la industria de la tecnología. En 2014 vendió Algentis, una empresa tecnológica de sevicios corporativos, y desde entonces comenzó a masticar la idea de un equipo de fútbol para San Francisco.

“Cuando vendí la empresa me pregunté ‘¿y ahora qué hago?’”, recuerda Helmick. “Le dije a un amigo que conozco hace 10 años ‘hermano hagamos esto del fútbol'”.

Convencer al amigo y otros inversionistas requirió de mucho análisis y una dedicación de tiempo completo al proyecto.

“Entre más investigué me di cuenta que era bueno de hacerlo y que era el momento”, dice Helmick. “De los cinco equipos profesionales de mayor valor en el mundo, tres son de fútbol”.

Sin embargo, los datos globales no garantizan un éxito a nivel local, menos en San Francisco. Helmick tuvo que salir a la calle y preguntar a los habitantes de la ciudad si querían un equipo de fútbol. La región de la Bahía de San Francisco tiene un club en la MLS, San Jose Earthquakes, pero su ubicación representa desplazamientos de más de una hora desde San Francisco o incluso desde Oakland, la población ubicada al este de la Bahía. Es un área que puede contar con dos o hasta tres clubes de fútbol sino estuviera la competencia de otros deportes como el béisbol, el fútbol americano o el baloncesto.

La respuesta de la comunidad al nuevo equipo fue afirmativa, pero había más interrogantes, uno de ellos entender por qué otros proyectos futbolísticos fracasaron.

“Tuve que analizar si era la persona indicada para emprender esta tarea porque hay buenas ideas, pero en algunos casos las personas encargadas [de los proyectos] no son idóneas”, dice Helmick. “El emprendedor tiene que autoevaluarse de forma fría”.

La confianza de los inversionistas en el proyecto está relacionada con el apego a la región.

“Ellos ven una oportunidad de hacer comunidad. El área de la Bahía es su hogar y quieren su bienestar, el fútbol brinda eso”, dice el graduado de Stanford que de todos modos es consciente de que el proyecto es un negocio por más emocional que sea la idea de aportar a un equipo de fútbol.

“No les digo que me hagan un favor, quiero que lo vean como un negocio, y les he dado los números”, añade Helmick.

Los Deltas jugaran en el Kezar Stadium del Golden Gate Park. El sitio fue autorizado después de varias audiencias con la Comisión de Parques y Recreación de San Francisco. El club se comprometió a algunas reformas que también beneficiarán a otras organizaciones deportivas. Esa aproximación -una especie de open source para los deportes- es uno de las tantos elementos que provienen de la experiencia en Silicon Valley.

“Todo lo que escribimos se hace pensando que otra persona lo usará en el futuro, muchas veces”, dice Helmick, que también prefiere trabajar junto a los competidores en lugar de tomar distancia. De hecho, el primer partido de Deltas será un amistoso con Earthquakes en los primeros meses de 2017, y sus dirigentes fueron los primeros en conocer el lanzamiento del club.

“Mi posición con los rivales es de ‘ayúdenme que estoy comenzando'”, dice el presidente del club que se además se describe como el niño que busca el porqué de todo. En cuanto al papel de la tecnología en el club, Helmick tiene claro que el fútbol es un deporte con tradiciones y límites.

“No queremos dañar la ‘pureza’ del deporte, el cambio no es siempre bueno, se trata de un equilibrio”, dice. “Queremos usar la tecnología como algo que agrega a la experiencia y no que le quite”.

Un ejemplo es que el club dejó que los aficionados eligieran el uniforme del equipo para la temporada inaugural con una votación online.

Inaugural #deltashomekit chosen by fans! Your votes are in! https://t.co/ZBd8duPacQ pic.twitter.com/qe8cUVEuK0

— San Francisco Deltas (@sfdeltas) August 31, 2016